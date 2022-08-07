نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات العناية بالبشرة والشعر من نون السعودية وخصم يصل إلى ٧٥% في المقال التالي

عروض وتخفيضات العناية بالبشرة والشعر من نون السعودية ، يقدم متجر نون الإلكتروني تخفيضات كبيرة على منتجات العناية بالبشرة والشعر، وتصل هذه التخفيضات إلى ٧٥% على بعض هذه المنتجات، ويعد قسم الجمال في متجر نون السعودية أكبر الأقسام في هذه المتاجر، ويرجع السبب في ذلك إلى اهتمام المرأة السعودية بجمالها والعناية ببشرتها وشعرها حتى تكون جميلة وجذابة في منزلها، وزينة المرأة وجمالها يحظى بالاهتمام لدى شركات التجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات العناية بالبشرة والشعر من نون السعودية. عروض وتخفيضات العناية بالبشرة من نون السعودية سوف نقدم لكي يا سيدتي العروض والتخفيضات التي تقدمها نون السعودية على منتجات العناية بالبشرة وهى كما يلي:- كريم كاب لتقشير وتنظيف الجسم والوجه ٥٠٠ جم السعر ١٥.٤٥ ريال سعودي بدلاً من ٤١ ريال ونسبة خصم ٦٢%.

نيوتروجينا غسول جل للوجه لتنظيف عميق شفاف ٢٠٠مل والسعر ٣٠.٣٥ ريال بدلا من ٣٢ ريال.

هيمالايا غسول نيم لتنقية الوجه ١٥٠مل والسعر ٣٣.٢٠ ريال بدلاً من ٣٥ ريال.

سمبل غسول للوجه ١٥٠ ما والسعر ٣٤.٤٥ ريال بدلاً من ٤٤ ريال بنسبة خصم ٢١%.

فير آند لفلي غسول للوجه لتنظيف البشرة الدهنية ١٥٠ مل والسعر ٢٦.٨٥ ريال بدلاً من ٣٥ ريال بنسبة خصم ٢٢%.

هيمالايا غسول الوجه الرغوي المنقى بالنيم ١٥٠مل بسعر ١٩.٠٥ ريال بدلاً من ٣٦ ريال ونسبة خصم ٤٧%.

هيمالايا مقشر يومي منظف من نعييم ١٥٠مل السعر ١٣.٢٠ ريال سعودي بدلاً من ٣٥ ريال بنسبة خصم ٦٢%. عروض وتخفيضات العناية بالشعر من نون السعودية سوف نتعرف معكي يا سيدتي على أسعار منتجات العناية بالشعر والتخفيضات الكبيرة وهى كما يأتي:- مانزانيلا لوشن أورو لتلميع الشعر بخلاصة البابونج ١٨٠مل السعر ١٦.٣٠ ريال بدلاً من ٦٧ ريال بنسبة خصم ٧٥%. كلير شامبو وبلسم ضد القشرة ٢في١ لنعومة ولمعان الشعر ٧٠٠مل السعر ١٩.٢٥ ريال بدلاً من ٣٦ ريال بخصم ٤٦%. صانسيلك شامبو مقاوم لتساقط الشعر ٧٠٠مل السعر ١٧.١٠ ريال بدلاً من ٣٢ ريال بنسبة خصم ٤٦%. دوف شامبو بالزيوت المغذية ٦٠٠مل السعر ١٩.٠٥ بدلاً من ٣٤ ريال ونسبة خصم ٤٤%. كلير شامبو ضد القشرة للرجال ٧٠٠مل السعر ٢١.٩٥ ريال سعودي بدلاً ٣٨ ريال بنسبة خصم ٤٢%. هيد اند شولدرز شامبو مضاد للقشرة ١٠٠٠مل السعر ٤٢.٨٥ بدلاً من ٤٤ ريال. عروض وتخفيضات أدوات تصفيف الشعر من نون السعودية سوف نتعرف معكي يا سيدتي على عروض وتخفيضات أدوات تصفيف الشعر من نون السعودية وهى كما يلي:- بوريال فرشاة للشعر مضادة للبكتيريا وبأسنان من البلاستيك فضي السعر ١٤.٩٠ ريال بدلاً من ٤١ ريال وخصم ٦٣%.

بوريال فرشاة للشعر الأسطوانة الحرارية أبيض السعر ٣٧.٩٥ بدلاً من ٤٤ ريال بنسبة خصم ١٣%.

ستريل بلس فرشاة الشعر بتصميم بيضاوي السعر ١٥.٥٠ ريال بدلاً من ٤٢ ريال بنسبة خصم ٦٣%.

بوريال لفك تشابك الشعر السعر ١٤.٦٥ بدلاً من ٤٠ ريال بنسبة خصم ٦٣%. عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات العناية بالبشرة والشعر من نون السعودية وخصم يصل إلى ٧٥% - ثقفني

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