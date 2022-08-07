نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الارز مش للطبخ بس” 5 استخدامات للأرز في المنزل ستبهرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة المنزل لا يخلو من وجود الارز به وذلك لتناوله بجانب الاطباق الرئيسية ولكن يوجد استخدامات عديدة للأرز غير المطبوخ الكثير منا لا يعرفها، في هذا المقال سنعرض لكي استخدامات عديدة للأرز غير المطبوخ تسهل عليك عمليات تنظيف كثيرة في المنزل.

تنظيف الاسطح وازالة الصدأ بمياه الارز:

الطريقة الاولى تنظيف الاسطح:

ننقع كوب من الارز في كوبين من الماء ونقلبهم جيدا حتى يصبح لون المياه مثل الحليب ثم نستخدم مصفاة لتصفية الارز من المياه ونغمس قطعة قماش نظيفة في مياه الارز وننظف بها الاشياء والاسطح ستصبح لامعة.

ازالة الصدأ باستخدام الارز:

نحضر مياه الارز ونضع بها الاداة التي نريد ازالة الصدأ منها وننقعها في مياه الارز طوال الليل ثم في اليوم التالي نقوم بتنظيفها بالطريقة المعتادة ستصبح لامعة مره اخرى.

نضج الفواكه والخضروات وتنظيف المطحنة بالأرز:

الطريقة الاولى نضج الفواكه:

البعض يشترى الخضروات والفواكه غير مكتملة النضج ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اضافة ارز غير مطبوخ عليه واغلاق الكيس جيدا الارز يحبس غاز الايثلين المنبعث من الفاكهة فيساعد على النضج سريعا.

تنظيف المطحنة باستخدام الارز:

بعد الانتهاء من طحن البهارات يتبقى منها في جوانب المطحنة مما يصعب عملية تنظيفها ولكن عند وضع ملعقتان من الارز داخل المطحنة ونقوم بتشغيلها سوف تقضى على جميع البقايا المتراكمة في الجوانب وتصبح نظيفة.

معطر للخزانة وتلميع الفضة بالأرز:

الطريقة الاولى معطر:

نحضر كيس صغير ونضع به ربع كوب من الارز وأربع نقاط من الزيت العطري المفضل ونغلقه جيدا ونضعه في الخزانة هذا يساعد على تعطيرها من الداخل وسحب الرطوبة منها.

تلميع الفضة باستخدام الارز:

الكثير يلجأ الى تنظيف الفضة عن طريق الذهاب الى المحلات المتخصصة لتنظيفها ولكن هذه عملية مملة ويمكن التكاسل في بعض الاوقات يمكن الاستغناء عن الذهاب الى هذه المحلات عن طريق وضع كوب من الارز في قاعدة الدرج المحفوظ به الفضة فانه يعمل على سحب الرطوبة التي تتسبب في ظهور التجير على الاطقم.

التخلص من حب الشباب بالأرز:

يمكن التخلص من حب الشباب عن طريق مياه الارز ما عليك سوى وضع كرة قطنية في مياه الارز ونضعها على الاماكن المصابة ونتركها لعدة دقائق ونشطف هذه الاماكن بالمياه الباردة وبذلك نتخلص من حب الشباب دون عناء.