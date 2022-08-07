نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده بالمملكة تنسف غلاء الأغذية بأسعار تنافسية ولا بالأحلام في المقال التالي
عروض هايبر بنده السعودية لشهر أغسطس 2022، هايبر بنده السعودية يقوم بتقديم مجموعة من العروض والتخفيضات بشكل مستمر خلال جميع أيام العام، وتكون العروض متميزة وخاصًة في الأعياد والمناسبات المختلفة، وهذه الأيام خلال شهر يونيو يقدم مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات، وإذا كنت عزيزي القارئ ممن يرغب في الاطلاع على هذه العروض والحصول عليها فعليك بمتابعة هذه السطور وسوف تجد بعض هذه العروض.
عروض هايبر بنده وتخفيضاتها المدوية واستمرار مهرجان البيع بنصف الثمن على المنتجات لفترة الصيف
مالك هايبر بنده السعودية
صاحب هايبر بنده السعودية هو رجل من أكبر وأهم رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهذا الرجل قام بالعمل في في الوظائف المختلفة التي جعلته يكتسب خبرة كبيرة وقد جعلته يتمكن من إنشاء هذه الشركة الكبيرة والتي تعتبر أكبر شركات التجزئة الغذائية في الشرق الأوسط، وهذا الرجل يسمى حمود البراهيم.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع بالسعودية لشهر أغسطس 2022
هذا الإسبوع يقدم هايبر بنده السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات المختلفة، وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- عروض هايبر بندة جدة جبنة فيتا بريزيدون 500 جرام بسعر 12 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم جبنه موزاريلا مبشوره داري 200 جرام 2حبه بسعر 10 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة جبنة شرائح برجر بريزيدون 200 جرام ثلاث حبات بسعر 20 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده جبنة موزاريلا بريزيدن 900 جرام بسعر 30 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع شرائح جبنة شيدر البقره الضاحكه عشر قطع 200 جرام 2 حبة بسعر 15 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده جبنه بالقشطه للدهن كريم 200 جرام 2 حب بسعر 20 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة جبنة كريم البقره الضاحكه 900 جرام بسعر 20 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية جبنة كريم ابو الولد بسعر 20 ريال سعودي
- عروض بندة الاسبوعي أكياس شاي أسود ليبتون 300 كيس بسعر 30 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر نوتيلا بي ريدي بسعر 7.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده ارز مزه بسمتي ابو كاس 5 كيلو جرام بسعر 31.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم جبنه موزاريلا مبشوره كامل الدسم المراعي سعر 30 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده حليب طويل الأجل نادك عبوة ترويجية بسعر 20 ريال سعودي.
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