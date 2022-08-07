نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم وأكبر نسبة تنزيلات على اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة الآن.. إليك الأسعار في المقال التالي
تخفيضات من أسواق العثيم السعودية أغسطس 2022، خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القلية الماضية عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي يسألون عن الفترة التي سيقدم خلالها أسواق عبد الله العثيم عروض وتخفيضات شهر يوليو، وذلك لأن خلال شهر يوليو من كل عام تقوم أسواق عبدالله العثيم بتقديم مجموعة من العروض على معظم منتجاتها، وخلال هذه المقال سأذكر لكم مجموعة من العروض والتخفيضات المختلفة، وعليك بالمتابعة.
أروع عروض العثيم الأسبوعية لشهر أغسطس ومفاجآت التنزيلات الدائمة على الأغذية والمنتجات الطازجة
مالك أسواق عبد الله علي العثيم السعودية
يمتلك أسواق عبدالله علي العثيم أحد أهم رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهذا الرجل من أكثر رجال الأعمال نجاحًا في المملكة، حيث عمل في العديد من الأمور ونجح فيها، وقد أنشأ هذه الشركة في البداية على شكل متجر صغير لبيع المنتجات الغذائية المختلفة ونهاية العام كافة هناك أكثر من فرع لشركة وأصبحت من ضمن أكبر شركات التجزئة الغذائية في المملكة.
عروض العثيم الاسبوعية أغسطس 2022
كل أسبوع يقدم العثيم السعودي مجموعة عروض وإليكم عروض هذا الاسبوع:
- عروض العثيم اليوم الاثنين كلمنتينا 2 كيلو بسعر 9.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم موز سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية بصل احمر سعر 2 كيلو 2.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم عنب احمر او اسود علبة 2 علبه في سعر 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين قرع امريكي 2 كيلو بسعر 3.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم خوخ علبة سعر العلبه 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم تفاح اصفر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم رطب سكري سعر الصندوق 7.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب جريب فروت سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم مانجو مصري زبديه سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده لحم عجل باكستانى بالعظم سعر الكيلو 28.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم طماطم لحم سعر كيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه لحم عجل باكستاني مستورد سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم صدور دجاج التنمية بدون عظم 450 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم ملفوف أبيض سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي.
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