شوف عروض لولو هايبر ماركت بخصم من 20٪ وحتى 62٪ من 7 وحتى 13 أغسطس

نقدم لحضراتكم اليوم أحدث وأقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market offers بخصم يبدأ من 20٪ وحتى 62٪ من يوم 7 أغسطس وحتى يوم 13 أغسطس بجميع فروع لولو السعودية، حيث يمكنكم الإستفادة من كل هذه العروض وأكثر من خلال متابعة عروض لولو الأسبوعية حتى نفاذ الكميات، وإليكم التفاصيل…..

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

عروض وخصومات خاصة جداً لفترة محدودة بجميع فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية، والتي نوضحها لحضراتكم اليوم، ومنها: خصم خاص على سعر شيبس هنتر، وتخفيض آخر على سعر سامبازون أساي أون ذا فو العضوي الأصلي، وخصم آخر على سعر غتشيلي كوكيز كانتوشي باللوز، وتخفيض آخر منهم على سعر أيس كريم ذا بروكلين، وتخفيض آخر على سعر ايفيان مياه مينرال، وتخفيض آخر على سعر درينك شيمبل مياه القيقاب العضوية الأصلية بدون سكر مضاف بحجم 1 لتر، وعرض آخر على سعر نستله قهوة كوفي ميت الخالية من الدسم.

توفير على أسعار سلع مختلفة من لولو السعودية

تتوفر أيضاً بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في السعودية كثير من الخصومات الخاصة، ومنها: خصم على سعر أيس كريم أيس كينج، وخصم آخر منهم على سعر ليبيز خليط فطيرة القرع، دومينكو السكر البني اللايت، وخصم آخر على سعر حبوب فروت لوبيز من كيلوجز، وخصم آخر على سعر طحين الأولى الفاخر لجميع الإستخدامات، وتخفيض آخر على سعر أبو هلالين وأبو منارة، وأرز سيلا العبوة الكبيرة، وتخفيض آخر على سعر الأرز البسمتي الأبيض من باب الهند بحجم 5 كجم، وخصم على سعر مكرونة سباجتي من رنا، وخصم على سعر الزيت النباتي من دلال.

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكميات

تخفيضات خاصة من لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر زيت جوز الهند البكر العضوي من هناء، ومازولا السمن النباتي بنكهة الزبدة، بالإضافة إلى عروض لولو على أسعار زيت زيتون السوسن البكر الممتاز، وخصومات على أسعار مكرونة بانزاتي، وغيرهم.