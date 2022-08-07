نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الفوز في مسابقة الحلم وخطوات الاشتراك لربح 150 ألف دولار بكل سهولة في المقال التالي
مسابقة الحلم هي من أهم المسابقات التي يحلم بالاشتراك بها الكثير من الناس، فهي مسابقة بسيطة لا تطلب الكثير من الشروط أو حتى الخطوات حتى يتم التسجيل بها، ولكنها تقدم جوائز مالية كبيرة، وهذه المسابقة من إنتاج مجموعة قنوات mbc السعودية، والذي يتم تقديمه من خلال الإعلامي مصطفى الأغا، والان من خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم Dream، تابعوا معنا للتعرف على التفاصيل.
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تفاصيل عن مسابقة الحلم
يتساءل الكثير من متابعي مسابقة الحلم الشهير عن كيفية التسجيل والدخول في مسابقة الحلم، وذلك بهدف تحقيق الحلم والفوز بقيمة الجائزة التي قد تصل إلى ملايين الدولارات، وهذا بالطبع أعلى قيمة لجائزة يمكن أن يتمناها أي شخص، ويمكن لأي شخص القيام بالتسجيل في المسابقة وذلك من خلال حل بعض الاسئله وهكذا يتمكن الشخص من المشاركة في المسابقة والدخول في السحب، وسوف يتم عرض أسماء الفائزين في قناة mbc الفضائية.
خطوات التسجيل في مسابقة الحلم
خطوات بسيطة جدًا يمكن من خلالها الاشتراك بنجاح في مسابقة الحلم ذلك بإرسال رسالة نصية فقط لرقم الهاتف الخاص بالبلد التابع لها، وخطوات الاشتراك كالتالي:
- يمكن الاشتراك من خلاخل مصر وذلك بإرسال كلمة حلم أو Dream إلى رقم رقم 95458 أو 95450.
أما للاشتراك في السعودية فيتم إرسال الرسالة النصية الى رقم 650444.
الاشتراك من داخل الامارات العربية وذلك من خلال إرسال الرسالة النصية على رقم 6070.
ومن داخل الكويت يتم إرسال الرسالة على رقم 4141.
ومن خلال هذه الأرقام سوف يتم إرسال الأسئلة الخاصة بالمسابقة وسوف يتم الإجابة عليها والدخول في سحب المسابقة على قيمة الجائزة التي قد تصل إلى 3.5 مليار دولار.
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