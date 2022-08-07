انت الان تتابع خبر رجل ثمانيني يتصدى لعصابة مسلحة بمفرده .. هكذا تمكن من ردعهم بسرعة فائقة وجعلهم عبرة لغيرهم ..شاهد بالفيديو والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- قام صاحب متجر في ولاية كاليفورنيا، يبلغ من العمر 80 عاما، باستخدام بندقيته لمنع محاولة سرقة محله الذي دخل إليه رجال مسلحون وأوضح الفيديو أن صاحب المتجر قام على الفور بسحب بندقيته من خلف المنضدة وفتح النار باتجاه المسلحين الذين أرادوا سرقة محله.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد، نزل 4 مسلحين ووجوههم مغطاة من سيارة BMW SUV ودخلوا إلى المتجر وبنادقهم مصوبة، إلا أن مالك المتجر أمسك ببندقيته وأطلق رصاصة واحدة من خلف المنضدة، فما كان من رجال العصابة إلا الفرار ، حيث صرخ أحدهم: "لقد أطلق النار على ذراعي".