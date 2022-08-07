نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدد فرصتك في الفوز مع مسابقة الحلم 2022…اشترك دلوقتي وزود فرص الربح بـ 150 الف دولار في المقال التالي
من منا لا يحلم باتصال تليفوني من مصطفى الأغا يبشره بالفوز كعادته المعروفة ونبرته الرنانة “مبروك أنت كسبت معانا الجائزة الكبرى 150 ألف دولار” والذي لا يعرف من هو مصطفى الأغا؟ هو مقدم أكبر برنامج مسابقات في الوطن العربي برنامج الحلم أو Dream، وهو البرنامج الأشهر على الإطلاق، فقط من خلال مكالمة تليفونية قد تدخل السحب والحصول على جوائز قيمة تقدر بآلاف الدولارات، وقد يصل مجموع الجوائز المقدمة إلى ملايين الدولارات، تقدم هذه المسابقة في جميع دول الوطن العربي حيث يمكن للمشاركين الإتصال من أي شبكة محمول متاحة في بلدهم، أو من خلال رسائل SMS، والاشتراك في المسابقة، وسوف نتعرف اكثر من خلال هذا التقرير طريقة الاشتراك في أكبر مسابقة على مستوى الوطن العربي والفوز بجائزة مالية قدرها 150 ألف دولار.
مسابقة الحلم الذي يقدمها مصطفى الأغا
مسابقة الحلم هي مسابقة عربية سعودية من انتاج شبكة قنوات MBC، يقدمها الإعلامي الكبير ذو الوجه البشوش والأسلوب المميز مصطفى الأغا، يمكن الاشتراك فيها بواسطة رسالة قصيرة من أي دولة عربية فقط أرسل كلمة حلم، أو Dream، أو Reve، على الأرقام المخصصة لكل دولة، يمكن لأي سعيد حظ الحصول على أكبر جائزة مالية تصل إلى 3.5 مليار دولار، فقط من خلال رسالة قصيرة والإجابة على بعض الأسئلة، وسوف تدخل فورا السحب على الجائزة الكبرى، فقط اتصل دون تردد للمشاركة في برنامج الحلم 2022.
طريقة الاشتراك في برنامج الحلم مع مصطفى الأغا
أيا كانت دولتك شرط أن تكون عربية يمكنك الاشتراك في أكبر برنامج مسابقات والحصول على آلاف بل ملايين الدولارات، من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في:
- أرسل رسالة قصيرة من خلال هاتفك الجوال على الأرقام التي يحددها البرنامج لكل دولة، متضمنة كلمة حلم أو دريم بالإنجليزية، أو ريڤ بالفرنسية.
- يرسل لك البرنامج سؤال يتم الإجابة عليه يؤهلك للاشتراك في المسابقة، مع العلم أن هذه الرسالة الأولى مجانية.
- عند إجابة السؤال الأول بشكل صحيح يتم إرسال باقي الأسئلة ولكن بتكلفة يتم تحديدها وفقا لعملة كل دولة.
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