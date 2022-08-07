شوف خصم يبدأ من 20٪ وحتى 60٪ على جميع السلع من عروض بنده الصفحة الرئيسية

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عمر شويل - جدة تخفيضات وخصومات خاصة جداً من اليوم وحتى نفاذ الكميات بجميع فروع بندة السعودية Panda Ksa من اليوم وحتى نفاذ الكميات بنصف السعر ضمن عروض الصيف من بندة ماركت Panda hyper market حيث يعد بنده ماركت من أكبر وأهم ماركتات الوطن العربي والأكثر تقديماً للعروض، وسوف نوضح لكم تفاصيل جميع هذه العروض…..

عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية Panda

توجد داخل فروع بندة ماركت Panda بالمملكة العربية السعودية عدة منتجات بأسعار مميزة، ومنها: خصم خاص على سعر شكولاتة سنيكرز كرسبيس، وخصم آخر على سعر شكولاتة الحليب بالتمر من جالكسي Galaxy، وتخفيض آخر على سعر شكولاتة مالتيزرس، وعرض على سعر الشكولاتة المشكلة من جواهر جالكسي، وخصم على سعر شكولاتة جالكسي جواهر ريفو، وخصم آخر على سعر حلوى الفواكه من ستاربورست، وتخفيض على سعر الشكولاتة بالحليب من مالتيزرز، وتخفيض آخر على سعر ميني الشكولاتة المشكلة.

عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده Panda

نستكمل معكم تقديم باقي عروض بندة ماركت بالسعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر شكولاتة كوكيز الأصلية وبالشكولاتة من أمريكانا، وتخفيض آخر منهم على سعر الشكولاتة الاصلية مع قطع شكولاتة من أمريكانا هيرشيز Americana، وخصم على سعر ساندوتش الميك بالفانيليا من أمريكانا سوبرمان، وخصم آخر على سعر كيك الشكولاتة من بارتي، وخصم آخر على سعر بسكويت الشكولاتة من تي شوب بكريمة الفانيليا.

تخفيضات خاصة من بنده اليوم Panda Ksa

توجد أيضاً داخل فروع بنده السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: كوب الشعرية سريعة التحضير من إندومي، وتخفيض آخر منهم على سعر عبوات الشعرية متوسطة وكبيرة الحجم من اندومي، كما لديهم خصم آخر على سعر مكرونة قودي Goodi، وتخفيض آخر منهم على سعر محلى ستيفيا الخالي من السعرات الحرارية تروبيكانا سلم، وعرض على سعر محلى ستيفيا الأكياس، وتخفيض آخر منهم على سعر سكر الأسرة الناعم، وتخفيض آخر على سعر معمول ديمة بالتمر، والبسكويت بكريمة التمر من وعرض على سعر بسكويت ديمة بالتين، وغيرهم من خصومات.