حلوى باردة للصيف تعرفي على طريقة عمل الكريم كراميل بالبيض وبدون بيض زي الجاهز وأجمل

يعتبر الكريم كرامل من أكثر أنواع الحلوى ويتم استخدامه في تحضير الكثير من الوصفات، فلدى الكريم كراميل طريقة سهلة في الطهي ويمكن بكل سهولة طبخه بأكر من طريقة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير الكريم كراميل.

طريقة عمل الكريم كراميل

يتم تحضير الكريم كراميل بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات الكريم كراميل

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة من الفانيليا. ملعقة من عصير الليمون. ثلاث ملاعق من السكر. نصف لتر من الحليب البارد.

خطوات تحضير الكريم كراميل

يتم تحضير الكراميل من خلال الحصول على قالب ويتم وضع في كل قالب ملعقة من المياه. ثم يتم وضع القوالب في الفرن وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن يتغير لون الكراميل ذهبي. يتم ترك القوالب لحين أن تبرد. بعد ما تم تحضير الكراميل يتم الحصول على الخلاط ويتم وضع فيه بيضتين ثم ملعقة من الفانيليا وملعقة من عصير الليمون للقضاء على رائحة البيض ثم يتم الضرب. يتم إضافة ثلاثة ملاعق من السكر مع نصف لتر من الحليب ويتم الضرب. بعد ذلك يتم الحصول على قوالب ويتم وضع الخليط في داخلها وبعد ذلك يتم وضع القوالب في صينية الفرن وتكون ممتلئة بالمياه. يتم تركها في الفرن لمدة نصف ساعة. بعد النضج يتم وضعه في الثلاجة وتركه لحين أن يبرد وبعد ذلك يقدم في طبق.

طريقة تحضير الكريم كراميل بدون بيض

وكما قدمنا لحضراتكم طريقة عمل الكريم كراميل بالطريقة المعتادة باستخدام البيض الذي يعد من أهم المكونات سوف نعرض لحضراتكم أيضاً طريقة عمله بدون بيض.

مقادير الكريم كراميل بدون بيض