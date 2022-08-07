شوف عروض أسبوعية بنصف الثمن من أسواق panda على جميع أحتياجاتكم المنزلية

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عروض أسبوعية صيفية بنصف الثمن من أسواق panda وHyper Panda على جميع أحتياجاتكم المنزلية والسلع التموينية والأجهزة المنزلية بخصومات قوية، حيث توفر لكم أسواق panda وHyper Panda لكل منزل العديد والعديد من الأصناف والأحتياجات الضرورية، حيث تسعي لتساعد كل سيدة في أختصار عملية البحث علي ما ينقصها من أحتياجتها، يستمر عروض الصيف لمدة أسبوع بجميع الفروع أو حتى نفاذ الكمية المعروضة. عروض أسبوعية بنصف الثمن من أسواق panda على جميع أحتياجاتكم المنزلية عروض حصرية للأعضاء أشتري زبدة الفول السوداني ناعمة / خشنة من قودي وزن الحبة 510 جرام، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

متوفر بالمجلة 6 حبات مكرونة متنوعة من كويتي، وزن الحبة 400 جرام، بسعر 16.95 ريال بدلاً من 25.50 ريال.

متاح بالعرض 4 حبات طحين فاخر بر الأولى، 1 كيلو بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.80 ريال.

متوفر للأعضاء كورن فيليكس كلوفز وزن الحبة 750 جرام، سعر الحبة 17.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال. عروض الصيف بنصف الثمن من Panda وHyper Panda 4 حبات شبيه قشطة المراعي وزن الحبة 170 جرام، بسعر 10.90 ريال بدلاً من 18.00 ريال.

عرض خاص للأعضاء جبنه كريم مطبوخة / شيدر قابلة للدهن من المراعي، 2 عبوة × 900 جرام، بسعر 38.95 ريال بدلاً من 55.95 ريال.

2 حبة بطاطس شيبسي ليز متنوع + 10 %، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.50 ريال.

حصري للأعضاء كرتونة مياه معدنية وطبيعية 40 حبه × 330 مل، بسعر 14.95 ريال بدلاً من

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6 حبات تونة لحم خفيف بالزيت النباتي تريفا، بوزن170 جرام، بسعر 19.50 ريال بدلاً من 33.00 ريال.

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برجر بقري برازيلي، سعر الكيلو 25.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

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أرجل دجاج طازجة بوزن 1000 جرام، بسعر 17.25 ريال بدلاً من 19.75 ريال. عمر شويل - جدة عروض أسبوعية بنصف الثمن من أسواق panda على جميع أحتياجاتكم المنزلية - ثقفني

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