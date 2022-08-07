نقانق أم نجم في الفضاء؟..

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رياض - احمد صلاح - نشر عالم الفيزياء الفرنسي، إيتيان كلاين صورة قال إنها التقطت من تلسكوب فضائي جديد تابع لوكالة "ناسا"

وتظهر الصورة كأنها كرة حمراء كونية، مليئة بالعواصف الشمسية المتوهجة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتب كلاين في التغريدة: "صورة بروكسيما سنتوري، أقرب نجم للشمس، يقع على بعد 4.2 سنة ضوئية منا". ليتضح فيما بعد أن العالم قام بنشرها كنوع من المزاح، وأنها ليست سوى قطعة نقانق. وعلى الرغم من تمكن بعض مستخدمي" تويتر" من إدراك أن الصورة التي نشرها الفيزيائي البارز، كانت في الواقع شريحة من النقانق الإسبانية، إلا أن الحيلة انطلت على كثيرين.

ووجد كلاين نفسه مضطرا للاعتذار، وكتب على "تويتر"، لمتابعيه البالغ عددهم 89200: "في ضوء بعض التعليقات، أجد نفسي مضطرا لتوضيح أن هذه التغريدة التي تظهر لقطة مزعومة لبروكسيما سنتوري كانت نوعا من التسلية".

وأقرّ كلاين بأن العديد من المستخدمين لم يفهموا "نكتته" التي قال إنها تهدف ببساطة إلى تشجيع الناس على التساؤل وعدم القبول التلقائي لما يعرض عليهم.