نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة القنبلة الناسفة لازالة سواد السنين من طاسات القلى المحروقة وتلميعها وازالة اصعب الدهون هترجع جديدة فى دقيقتين في المقال التالي
الخلطة القنبلة الناسفة لازالة سواد السنين ، التخلص من حروق المقلاة من العمليات التي قد تؤدي لخسارة المقلاة نهائيًا، لأنها تكون محترقة من الخارج ومن الداخل، فأما الداخل فأمره بسيط، ولكن الجزء الخارجي منها عسير التنظيف، مما قد يضطرك لاستخدام بخاخ من المواد الكيماوية التي تحيل مقلاتك لقطعة من المعدن غير صالحة للاستهلاك الآدمي! فما الأمر المفترض فعله إن حدثت في مقلاتك من الخارج حروق؟ وكيف تحافظي على آنيتك من التلف؟ هذا ما نحن بصدد الحديث عنه اليوم.
الخلطة القنبلة الناسفة لازالة سواد السنين
بدايةً يمكننا القول أن هناك بضعة مكونات تستطيعين استخدامها بشكل دائم في تنظيف المقالي، وأواني الطهي عمومًا، لأن هذا سيمنع ترسب الزيوت على بدن المقلاة، ومن ثم احتراقها، لذًا لا تقلقي، فإن حولت ذلك إلى روتين ووجدت أن المقلاة اتسخت أو حتى احترقت فسيكون التخلص من الدهون والحروق فيها أسهل مما سبق.
طرق فعالة للتخلص من الحروق
يمكنك البدء بنقع المقلاة، وهذا في كمية وفيرة من الخل، مع إضافتها لصابون مركز مخصص للأواني، والقيام بسد مجرى الحوض ومن ثم ترك المقلاة فيه لبعض الوقت.
- بعد مرور الوقت خذي مقلاتك واغسليها بشكل اعتيادي، وستلاحظي أنها أصبحت أنظف.
- إن اضطررت للتكرار أو الفرك لا تترددي، ولكن هذا يعني أن الخل والبيكربونات يجب أن تتم إضافتهما لماء الغسيل من الآن فصاعدًا كروتين يومي للتنظيف.
عجينة الكربوناتو للتخلص من الحروق
- إن كانت المقلاة قد احترقت فيها أطعمة من قبل فهي تحتفظ بتلك الذكرى، لذلك يمكنك أخذ قدر من البيكربونات، وعجنه بالماء، وبعدها وضع الخليط على الحروق في المقلاة والانتظار.
- تأكدي من كون العجين على كل البقع في المقلاة، للتخلص منها مرة واحدة.
- اغسلي بسلك خشن، واستعيدي مقلاتك جديدة كما كانت حين اشتريتيها.
تنظيف المقالي المحروقة بمنظف غسالة الأطباق
- هذا النوع من المنظفات مخصص فقط لغسالة الأطباق، وهو أقوى وأكثر فاعلية من المنظفات الأخرى المستخدمة لتنظيف الأواني، وذلك عبر توزيعه بدون تخفيف على بدن المقلاة من الداخل والخارج.
- اعتمدي بعد ذلك تركها لوقت قصير، حوالي ربع ساعة، ومن ثم افركيها جيدًا بالسلك.
- خذي بعضًا من الصابون مرة أخرى، وامزجيه بماء قليل.
- اغسلي المقلاة مرة أخرى بالسلك حتى تجدي فيها اللمعة المطلوبة.
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