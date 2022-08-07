الخلطة القنبلة الناسفة لازالة سواد السنين من طاسات القلى المحروقة وتلميعها وازالة اصعب الدهون هترجع جديدة فى دقيقتين

الخلطة القنبلة الناسفة لازالة سواد السنين ، التخلص من حروق المقلاة من العمليات التي قد تؤدي لخسارة المقلاة نهائيًا، لأنها تكون محترقة من الخارج ومن الداخل، فأما الداخل فأمره بسيط، ولكن الجزء الخارجي منها عسير التنظيف، مما قد يضطرك لاستخدام بخاخ من المواد الكيماوية التي تحيل مقلاتك لقطعة من المعدن غير صالحة للاستهلاك الآدمي! فما الأمر المفترض فعله إن حدثت في مقلاتك من الخارج حروق؟ وكيف تحافظي على آنيتك من التلف؟ هذا ما نحن بصدد الحديث عنه اليوم.



الخلطة القنبلة الناسفة لازالة سواد السنين

بدايةً يمكننا القول أن هناك بضعة مكونات تستطيعين استخدامها بشكل دائم في تنظيف المقالي، وأواني الطهي عمومًا، لأن هذا سيمنع ترسب الزيوت على بدن المقلاة، ومن ثم احتراقها، لذًا لا تقلقي، فإن حولت ذلك إلى روتين ووجدت أن المقلاة اتسخت أو حتى احترقت فسيكون التخلص من الدهون والحروق فيها أسهل مما سبق.

طرق فعالة للتخلص من الحروق

يمكنك البدء بنقع المقلاة، وهذا في كمية وفيرة من الخل، مع إضافتها لصابون مركز مخصص للأواني، والقيام بسد مجرى الحوض ومن ثم ترك المقلاة فيه لبعض الوقت.