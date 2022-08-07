شوف اشتري كتير ووفر أكتر مع عروض هايبر بنده السعودية 2022م على السلع الغذائية

عروض هايبر بنده السعودية من أقوى العروض التي يقدمها هايبر بنده على المنتجات والسلع الغذائية التي يحتاجها المستهلك في المملكة العربية السعودية، كما يحرص هايبر بنده على توفير جميع المستلزمات التي يحتاجها الفرد مثل اللحوم والجبن والألبان والزيوت التي لا يخلو منزل منها، كما يوفر هايبر بنده خصومات وتخفيضات كبيرة على الأجهزة المنزلية والإلكترونية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض بنده السعودية على جميع السلع الغذائية لعام 2022.

عروض هايبر بنده السعودية على أنواع الأرز

سوف نتعرف على عروض هايبر بنده على جميع أنواع الأرز وهى كما يلي:-

أرز مزة بسمتي الوليمة سعر الكيس 5 كيلو 37.95 ريال سعودي بدلًا من 43.95 ريال. سعر كيس أرز بسمتي أبيض بنجاني الطائي 10 كيلو 59.95 ريال بدلًا من 82.95 ريال سعودي. أرز مزة بسمتي تاج محل 10 كيلو سعره 64.95 ريال سعودي بدلًا من 79.95 ريال. أرز مدعم بسمتي أبيض طويل الحبة العائلة 4.5 كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي. سعر أرز بنجاني أبو غزال 10 كيلو بسعر 59.95 ريال بدلًا من 77.95 ريال سعودي.

عروض هايبر Panda السعودية على أنواع الشاي

سوف نتعرف على أسعار الشاي هايبر بنده وهى كما يأتي:-

سعر أكياس شاي ريد لبيك برويك بوند 100 كيس 10.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال.

أكياس شاي أخضر لبيتون 100 كيس بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 23 ريال.

شاي أخضر بالياسمين لبيتون 100 كيس بسعر 17.95سعره ريال بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

أكياس شاي ربيع أكسبرس 100 كيس بسعر 23.95 ريال سعودي بدلًا من 37.90 ريال سعودي

أكياس شاي ربيع المذاق الأقوى 100 كيس بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 29 ريال.

عروض هايبر بنده على المخبوزات

سوف نتعرف من خلال عروض هايبر بنده على أسعار المخبوزات وهى كما يلي:-