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أسهل طريقة لعمل كريم بروليه، هي إحدى طرق عمل الحلوى التي يبحث عنها الكثير فهي محببة للصغار والكبار وذلك نتيجة لطعمها المستساغ، وجدير بالذكر أن حلوى الكريم بروليه تتميز بكونها مفيدة جدا، حيث يمكنك استغلال حب أطفالك لها ومنحهم العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها من خلال تلك الحلوى،وفيما يلي نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كريم بروليه عبر موقع ثقفني
مكونات الكريم بروليه
- كوبان من الحليب.
- صفار 6 بيضات
- معلقة كبيرة فانيليا سائلة
- علبة قشدة كبيرة
- معلقة كبيرة حليب بودرة
- سكر حسب الرغبة للتحلية
- حليب سائل ويمكن استبداله بحليب بودرة وماء
- كوب سكر لتحضير الكاراميل.
أسهل طريقة لعمل كريم بروليه
- أولا نقوم بوضع الحليب على نار منخفضة
- ثانيا نضع صفار البيض والفانيليا ومعلقة الحليب البودرة
- ثالثا نقلب جميع المكونات جيدا حتى يذوب الخليط تماما
- رابعا نضع القشدة ونستمر في التقليب حتى تمام الغليان.
- خامسا تجهز أكوابا ويوضع فيها كراميل ثم يتم سكب خليط الكريم بروليه فوق الكاراميل
- سادساً توضع الأطباق في الثلاجة لمدة ساعة وذلك حتى تتماسك جيدا، ويمكن تزيين الوجه بالمكسرات أو الفاكهة حسب الرغبة
ويمكنكم التعرف على طريقة إعداد الكاراميل وهي سهلة وبسيطة وهي كالتالي:_
يمكن تجهيز الكاراميل والذي سيتم استخدامه كطبقة أولية قبل وضع طبقات الكريم بروليه ويجهز الكاراميل بالطريقة التالية
3 خطوات لعمل الكاراميل
- يوضع إناء على النار ويوضع به بعض السكر
- يقلب السكر على النار حتى يكتسب اللون الذهبي
- ثم يرفع الإناء من على النار ويتم وضع الكاراميل بالأكواب التي سيوضع بها الكريم بروليه.
بماذا تتميز أسهل طريقة لعمل كريم بروليه ؟
- تتميز حلوى الكريم بروليه بالعديد من المميزات وهى على سبيل المثال:_
- مكونات حلوى الكريم بروليه متوفرة في المنزل ويمكن الحصول عليها بسهولة
- تحتوي الوصفة على عناصر غذائية متعددة كالكالسيوم الموجود بالحليب وفيتامين دال الموجود بصفار البيض
- حلوى الكريم بروليه سهلة التحضير كما أنها سريعة التحضير ويمكن إعدادها في أقل من ساعة ولا تتطلب الكثير من الجهد.
- تعد حلوى الكريم بروليه حلوى اقتصادية ولا تتطلب الكثير من التكلفة.
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