شوف أقوى عروض التوفير من لولو هايبر ماركت للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى الخصومات والخفيضات على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في أغسطس التوفير، هذا بالإضافة إلى مئات العروض الحصرية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، فلا يفوتكم متعة التسوق من خلال فروعها المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، ولكننا نختص في هذا المقال بعروض قسم الأجهزة في فروع المنطقة الشرقية فقط، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة والتعرف على مجلة العروض الأسبوعية الخاصة بالمنطقة التابع لها، كما يمكنكم أيضاً الشراء أون لاين، حيث أن مجموعة لولو هايبر ماركت توفر خدمة التوصيل المجاني للمشتريات التي تتعدى قيمتها 250 ريال سعودي. أقوى عروض لولو هايبر ماركت للاجهزة الكهربائية أيكون خلاط قوة 350 واط بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

خلاط يدوي قابل للشحن من أيكون، صالح للرحلات وعملي في حالة انقطاع التيار الكهربائي فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 339 ريال.

محضر طعام متعدد الاستخدامات من أيكون 10*1 بسعر 239 ريال سعودي بدلاً من 406 ريال.

وعرض قوي على محمصة الخبز من أيكون سعة 12 لتر متعددة الاستخدامات فهي فرن وقلاية هوائية في نفس الوقت فقط بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال. مطحنة القهوة من أيكون بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

مضرب يدوي قابل للشحن لاسلكي من أيكون بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال.

عجانة + خلاط محترف قوة 1000 واط من أيكون فقط بسعر 289 ريال سعودي بدلاً من 439 ريال.

وعرض قوي على محمصة قهوة كهربائية من أيكون فقط بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال. موقد كهربائي من أيكون حراري بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

وعاء كهربائي لتسخين المياه سعة 5 لتر من أيكون بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

صانع الأرز من أيكون سعة 2.2 لتر بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال. عروض الأدوات المنزلية المتنوعة لومينارك علب تخزين طعام متنوعة بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال.

كريستال دروبس مكون من قطعتين مزدوج الجدار بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.

ماونتن مج سيراميك سعة 400 مل بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 16 ريال. عرض خاص على شيفلاين طقم أواني طهي غير لاصق مجموعة مكونة من 11 قطعة بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

لااوبالا طقم عشاء مكون من 38 قطعة متنوع بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

روتبونت ترمس لحفظ السوائل سعة 250 مل بسعر 36 ريال سعودي بدلاً من 55 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض التوفير من لولو هايبر ماركت للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية - ثقفني

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