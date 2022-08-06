شوف عروض بنده الأسبوعية 30% علي كل المعروضات لفترة محدودة اغتنم الفرصة

عروض بنده الأسبوعية، أسواق بنده تقدم الكثير من الخصومات اليومية الأسبوعية على جميع السلع المتوفرة داخل الماركت في جميع الفروع في المملكة العربية السعودية أو في جمهورية مصر العربية، فمن المعروف أن جميع أسواق بنده تلبي احتياجات التي يحتاجها أي منزل في اي وقت سواء كانت مواد غذائية وأجهزة منزلية متنوعة والعديد من السلع المختلفة، والان من خلال السطور المقبلة سوف نعرض أهم العروض والخصومات التي تقدمها بنده المملكة العربية السعودية تابعونا لمعرفة التفاصيل.

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عروض بنده الأسبوعية

تقدم بنده مجله العروض والخصومات الخاصة بها بشكل أسبوعي وذلك للتمتع بجميع العروض الموجودة بداخلها وذلك لفترة محدودة حتى انتهاء مدة العروض أو لانتهاء الكمية المتوفرة ومن أهم وأفضل العروض المقدمة ما يلي:

عروص المواد الغذائية في بنده

تقدم بندة العديد من السلع الغذائية المختلفة والتي تقدمها بخصومات كبيرة ومن أهم هذه العروض مايللي:

خصومات بنده الشهرية مكرونة قودي ٤٥٠ جرام ٣ حبات بسعر ١٠ ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم لحم تونه خفيف قودي ٣ حبات بسعر ١٠ ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية زيت زيتون نادك للطبخ ١.٥ لتر بسعر ٢٠ ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية كريمة للطبخ المراعي ١ لتر بسعر ٢٠ ريال.

أهم عروض وخصومات بنده السعودية

تنزيلات بنده الشهرية صدور دجاج ساديا بسعر ٤٩.٩٥ ريال سعودي ٢ كيلو. تخفيضات بنده الأسبوعية جبنة كريمي يشدر قابله للدهن نادك بسعر ١٧.٩٥ ريال سعودي ٢ قطعه. عروض بنده الشهرية عسل طبيعي الشفاء بسعر ٣٩.٩٥ ريال سعودي ٥٠٠ جرام ١+1 هديه. خصومات بنده اليوم ارز مزة بسمتي ابو كاس 5 كيلو جرام بسعر 35.95 ريال سعودي.

أهم عروض الأجهزة الكهربائية التي تقدمها بنده

تقدم بندة العديد من الأجهزة المنزلية والكهربائية بأسعار مميزة وهي كالتالي:

تخفيضات بنده الشهرية فرن كهربائي كولين ٤٥ لتر بسعر ٢٧٥ ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية كما أن سعر مايكرويف كليك اون ٣٦٩ ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

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