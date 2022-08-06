نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على أجهزة المنزل تصل إلى 60% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض بنده السعودية، شركة بنده تكون من ضمن أكبر وأحسن الشركات الرائعة والكبيرة التي تستطيع إعطاء وتقديم العديد من السلع التي وصلت إلى حوالي أربعمائة سلع تخص العلامات التجارية في الهايبر، وهذا يكون لخدمة العديد من العملاء، كما أن شركة بنده تعد من إحدى المتاجر التي تختص بالتجزئة والموثوق بها في العديد من المنتجات الغذائية والغير غذائية، حيث يعمل في تلك الشركة الكثير من الموظفين حوالي عشرون ألف موظف يعملون في الشركة بكل نشاط وجدية حتى يقوموا بإنجاز كافة الأعمال في مدة زمنية صغيرة، وأيضًا من أجل تحسين الجودة التي تخص المنتجات في السعودية من خلال العمل بالشكل المستمر حتى يتم توفير أكبر وأقوى الخصومات والعروض.
عروض بنده السعودية
يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق التي يتوافر ويتواجد بها أكبر وأقوى العروض مع أروع الخصومات المذهلة في جميع فروع شركة بنده في المملكة العربية السعودية على جميع المنتجات والمستلزمات التي يرغب بها ويحتاج لها كل فرد مقيم داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمن تلك السلع هي، اللحوم والألبان والأجبان وغير ذلك من المنتجات المتواجدة في السعودية، كما أن تلك العروض والخصومات تكون متوافرة على جميع المنتجات في السوق، وأيضًا فإن شركة بنده تعتبر من أروع الشركات المتميزة لتقديم وعرض أكبر وأقوى الخصومات والعروض المذهلة لدى كل شخص بالمملكة.
تخفيضات بنده اليوم
- مكيف الهواء من النوع دوتس حجم 9 لتر 88 واط يكون بسعر 289 بدلًا من 389 ريال سعودي.
- مروحة من النوع دوتس سعرها يكون 179 بدلًا من 259 ريال سعودي.
- مبرد الهواء من النوع دوتس حجم 7 لتر 65 واط يكون بسعر 229 بدلًا من 349.90 ريال سعودي.
- مروحة من النوع كليك أون 16 تكون بسعر 189 بدلًا من 249 ريال سعودي.
- مروحة من النوع ارايتي يكون سعرها 149 بدلًا من 249 ريال سعودي.
- سعر المروحة من النوع دوتس 12 سعة 50 واط يكون 69 بدلًا من 99.95 ريال سعودي.
- الميكروويف من النوع كليك أون يكون بسعر 249 بدلًا من 299 ريال سعودي.
- الخلاط مع الوعاء من النوع كولين 150 واط يكون بسعر 69 بدلًا من 95 ريال سعودي.
- صانعة الساندوتشات من النوع أي تي سي تكون بسعر 95 بدلًا من 119 ريال سعودي.
- طاهية مندي من النوع أي تي سي حجم 6 لتر يكون بسعر 189 بدلًا من 299 ريال سعودي.
- الجبن كريمي القابلة للدهن من النوع نادك مقدار 2 * 500 جرام تكون بسعر 17.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.
- مناديل الوجه من النوع بنده إعادة التعبئة مقدار 200 منديل * 10 علب يكون بسعر 20 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
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