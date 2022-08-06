شوف عروض اكسترا الكبرى على الشاشات والأجهزة وخصم حصري على أسعار الكاش والقسط

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عروض اكسترا الكبرى على الشاشات والأجهزة لشهر أغسطس على الكاش والقسط، تضمنت عروض اكسترا الكبرى الأخيرة تخفيضات على مفرمة الخضار، السخان الكهربائي والشاشات بالإضافة إلى مجفف و فرشاة الشعر،يتوفر كيتشين أيد مفرمة خضار سعة 830 مللي لتر باللون الأحمر بسعر 449 ريال بدلاً من 529 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 22 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى لشهر أغسطس. عروض اكسترا الكبرى على الشاشات والأجهزة تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على مفرمة الخضار : يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى كيتشين ايد مفرمة خضار سعة 1.9 لتر سرعتين باللون الأسود بسعر 569 ريال بدلاً من 669 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 28 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن تخفيضات شهر أغسطس كينوود خلاط يدوي 600 وات مع مفرمة خضار سعة 0.5 لتر سرعتين بسعر 249 ريال بدلاً من 289 ريال خصم 14%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 12 ريال لمدة 36 شهراً. عروض extra للأجهزة الكهربائية تتضمن عروض شهر أغسطس تخفيضات على السخان الكهربائي : يتوفر سخان كهربائي من برينسس بقوة 2800 وات و 1400 وات بسعر 459 ريال بدلاً من 549 ريال خصم 16%، ضمن عروض شهر أغسطس المذهلة ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 22 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى دورا موقد غاز حجم 90*60 سم ستانلس إستيل بجوانب فضي بسعر 1649 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 79 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال. عروض اكسترا كاش وتقسيط تتضمن عروض اكسترا تخفيضات على مجففات الشعر : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى فيليبس مجفف شعر بقوة 1200 وات باللون الأسود بسعر 59 ريال بدلاً من 88 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 3 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن تخفيضات شهر أغسطس فيليبس 3000 مجفف شعر 6 سرعات بقوة 2100 وات باللون الأسود بسعر 119 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 14%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 6 ريال لمدة 36 شهراً. تخفيضات اكسترا على الشاشات إستكمالا لسلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى تتوفر عروض خاصة على الشاشات : يتوفر ال جي تلفزيون سمارت وضوح عالي بسعر 9999 ريال بدلاً من 46999 ريال خصم 79%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 478 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 1099 ريال.

يتوفر سوني تلفزيون سمارت 83 بوصة فائق الوضوح بسعر 21999 ريال بدلاً من 34999 ريال خصم 37%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 1052 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى لشهر أغسطس. عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى على الشاشات والأجهزة وخصم حصري على أسعار الكاش والقسط - ثقفني

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