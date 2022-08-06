نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على الهواتف والأجهزة والشاشات بتخفيضات خيالية حتى نهاية شهر أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده على الهواتف والأجهزة والشاشات بتخفيضات خيالية حتى نهاية شهر أغسطس، يقدم هايبر بنده خلال شهر أغسطس تخفيضات مذهلة ومنها عروض الهواتف، الشاشات، أجهزة المطبخ وأدوات الصيف حيث يقدم حوض سباحة بست واي حجم 51 في 244 سم بسعر 479 ريال بدلا من 799 ريال بتوفير قيمته 40%، حوض سباحة دائري للأطفال لون ازرق بسعر 59 ريال بدلا من 82 ريال بتوفير قيمته 28%، حوض سباحة فلاور بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال بتوفير قيمته 28% ضمن أحدث عروض بنده.

أحدث عروض هايبر بنده

عروض هايبر بنده التي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس تضمنت تخفيضات خيالية على أدوات الصيف ومنها : قارب اكسبلوير اكبر من 6 سنوات بسعر 69 ريال بدلا من 95 ريال بتوفير قيمته 27% حجم 200، و بسعر 49 ريال بدلا من 70 ريال خصم 30% حجم 100، حوض سباحة دائري للأطفال 85 سم في 13 سم بسعر 55 ريال بدلا من 75 ريال بتوفير قيمته 27%، حوض سباحة برنسيس ديزني حجم 122 في 25 سم بسعر 45 ريال بدلا من 69 ريال خصم 35%.

عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده

كما شملت عروض هايبر بنده خلال شهر أغسطس تخفيضات على أدوات المطبخ ومنها : قلاية بدون زيت كي اون سعة 6 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 299 ريال بتوفير قيمته 24%، قلاية كولين سعة 2 لتر بسعر 179 ريال بدلا من 265 ريال خصم 33%، تتوفر قلاية كليك اون بسعر 199 ريال بدلا من 439 ريال بتوفير قيمته 55%، طاهية مندي اي تي سي سعة 6 لتر بسعر 189 ريال بدلا من 299 ريال بتوفير يصل إلى 37% من السعر.

تخفيضات الشاشات هايبر بنده

توفرت ضمن عروض شهر أغسطس على الأجهزة تخفيضات هايبر بنده على الشاشات حيث تقدم : تلفزيون دورا 50 بوصة ال اي دي يدعم تقنية 4K بسعر 1299 ريال بدلا من 2199 ريال بتوفير قيمته 41%، تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة يو اتش دي أندرويد يدعم تقنية 4K بسعر 1499 ريال بدلا من 2299 ريال بتوفير قيمته 35%، سماعات جيباس 201 بسعر 139 ريال بدلا من 225 ريال بخصم يبلغ 38%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يقدم كذلك بنده ماركت تخفيضات مذهلة على الهواتف ضمن عروض شهر أغسطس ومنها :هاتف نوكيا سي 30 سعة 64 جيجابايت و 3 جيجا رام بسعر خاص 489 ريال فقط، هاتف زد تي إي بليد اي 51 سعة 64 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 369 ريال بدلا من 429 ريال خصم 14%، هاتف شاومي ريدمي نوت 10 اس سعة 6 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 749 ريال بدلا من 949 ريال بتوفير تصل قيمته إلى 21%.

إستكمالاً لعروض الهواتف يقدم هايبر بنده : هاتف زد تي إي بليد أي 31 بلس سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 299 ريال بدلا من 349 ريال بتوفير قيمته 15%، هاتف نوكيا بلس سي 1 سعة 2 جيجا رام و 16 جيجابايت بسعر 289 ريال بدلا من 319 ريال بخصم يبلغ 10%، هاتف سامسونج اي 3 كور سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر خاص 349 ريال فقط ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية شهر أغسطس.