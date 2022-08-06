شوف خصم يبدأ من 33٪ على جميع منتجات العثيم ضمن عروض العثيم الأسبوعية

خصم يبدأ من 33٪ على جميع منتجات العثيم ضمن عروض العثيم الأسبوعية على كافة السلع الغذائية المحلية والمستوردة من أفضل الأنواع الموجودة بالأسواق، حيث يعد العثيم هايبر ماركت بعروضه لشهر أغسطس من أكثر الماركتات المنافسة لباقي ماركتات المملكة العربية السعودية، والتي نعرضها لحضراتكم اليوم بكل تفاصيلها من خلال هذه المقالة بموقع ثقفني…..

عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

توجد كثير من السلع الغذائية الهامة لكل منزل بأقل الأسعار، ومنها: خصم خاص على سعر بطاطس لامب ويستون الأصلية، وخصم آخر منهم على سعر الفراولة المجمدة من مونتانا، وتنزيل آخر منهم على سعر قطع دجاج دو المجمدة، وتخفيض آخر منهم على سعر بطاطس لامب ويستون تويستر، ويدجز، وأقلام، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار زيتون كوبوليفيا الأسود الجامبو، وتخفيض آخر على سعر ملوخية مونتانا المجمدة، وعرض على سعر صدور الدجاج الطرية من داري Dari، وخصومات أخرى على أسعار زيت زيتون كوبوليفيا، وخصم آخر على سعر جبن بريزيدون إيدام.

عروض العثيم هايبر ماركت في السعودية

يوجد خصم آخر في العثيم هايبر ماركت على سعر: عسل نحل بورام، وتخفيض آخر منهم على سعر حلوى البقر من زد بي سي، وتخفيض آخر على سعر شكولاتة دار ليت بالكاكاو والبندق، شوربة هالي بالشوفان الابيض، وخصم آخر على سعر شبيه جبن هالي الكريمية الكاسات، وتخفيض آخر على سعر الحلاوة الطحينة الساجة من هالي، وعرض آخر على سعر بسكوت فيكتو دايجستيف، وتخفيض آخر منهم على سعر شابورة فيكتو البر الشرائح، وتخفيض آخر منهم على سعر دقيق تخمير الرياض من فود شرائح الأناناس من هالي، وخصومات أخرى عديدة.

عروض اليوم من العثيم في السعودية

يوجد خصم آخر من العثيم ماركت في السعودية على سعر: حميع أنواع الخضروات المجمدة من ساديا Sadia بحجم 400 جرام، وتخفيض آخر منهم على أسعار عبوات الدجاج المجمد عالي الجودة من ساديا Sadia، وخصومات أخرى منهم على أسعار عبوات صدور الدجاج من ساديا Sadia، وتخفيض آخر منهم على سعر أجنحة الدجاج.