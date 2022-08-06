شوف عروض اكسترا اون لاين بخصم إضافي على الجوالات والإلكترونيات extra والدفع بالتقسيط

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اون لاين بخصم إضافي على الجوالات والإلكترونيات، والتي ضمت كل الفروع والموقع الرسمي أيضًا، وهي متاحة مع إمكانية الدفع من خلال خدمات تقسيط اكسترا extra على دفعات شهرية، وهذا مع خصم إضافي 10%، والذي قد تم مد فترة الإستفادة به حتى يوم 13 أغسطس 2022.

عروض اكسترا اون لاين بخصم إضافي على الجوالات والإلكترونيات extra والدفع بالتقسيط

يقدم كتالوج extra اكسترا عروض جديدة للعملاء في المملكة العربية السعودية بخصم إضافي من خلال الكود class10 على أنواع مختلفة من أجهزة الجوالات، والإلكترونيات، ومستلزمات المنزل، والساعات الذكية، ويضم الكتالوج كذلك عرض التقسيط على كل المعروضات على فترة تصل إلى 36 شهر.

اكسترا

تجدون في متاجر السعودية المعروفة مختلف الأخهزة المنزلية الكهربائية التي عي من الأساسيات في كل منزل، ويعرض لكم موقع اكسترا اون لاين أجهزة متنوعة من المكانس الكهربائية، والمراوح، وأجهزة تنقية الهواء، مع أجود أنواع أجهزة الكي بالبخار، كما يوجد معروضات من ماركات مختلفة مثل كلاس برو، وبرينسيس، وكاندي، والتي نعرضها لكم بقسط شهري يبدأ من مبلغ 12 ريال سعودي.

عروض اكسترا

شملت تخفيضات اكسترا العديد من أجهزة الساعات الذكية بقسط يبدأ من مبلغ 5 ريال سعودي، والتي ضمن ماركات من هواوي huawei وهونر وسامسونج، مع ساعات ابل المميزة ذات التصميم الفريد، حيث تعتبر الساعات الذكية من أكثر الأجهزة المطلوبة في المملكة العربية السعودية، لكونها تستخدم على نطاق واسع في التواصل مع الجوالات والكمبيوتر اللوحي.

extra

تضم فروع إكستر السعودية مختلف أجهزة جوالات ايفون iphone الشهيرة بتقنياتها الأفضل على الإطلاق، مع جوالات أخرى من سامسونج samsung من سلسلة جالاكسي المعروفة، كما يضم الكتالوج هدايا قيمة مجانية يتم إستلامها مع بعض الأجهزة، بقسط شهري يبدأ من مبلغ 30 ريال سعودي.

قدمنا لكم أجدد التخفيضات المقدمة من خلال كتالوج أكسترا المتاح الآن على الموقع الرسمي، كما قدمنا لكم كود الخصم الإضافي المتاح لحاملي البطاقات الإئتمانية، وللمزيد من الخصومات الجديدة يمكنكم متابعة موقعنا يوميًا بالضغط على زر المتابعة.