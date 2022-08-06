نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون لمس طرد البرص من المنزل بوصفة رهيبة مجربة وفعالة 100% في 3 دقائق مش هيرجع تاني في المقال التالي
يعتبر البرص من الزواحف التي تتمكن من دخول العديد من البيوت وذلك عن طريق استعمال كافة الأساليب المتنوعة، حيث يمشي البرص بسرعة عالية وتتميز حركته بالبهلوان، وأيضاً يتمكن البرص من المشي على العديد من الأسطح ويمكن أن يمشي فوق الماء، ويتميز بخفة الوزن والرشاقة العالية ويمكن أن يقف مدة طويلة على الأسطح ولا يتحرك، فأن هناك العديد من الأشخاص الذين يخافون من رؤية البرص ويرغبون في التخلص منه وذلك عن طريق اتباع بعض التعليمات التي سوف نتحدث عنها في هذا المقال .
طريقة طرد الابراص من المنزل
هناك العديد من الطرق المشهورة لكي يتم طرد الأبراص من المنزل بسهولة وذلك عن طريق تنفيذ بعض الطرق البسيطة وهو كالآتي:
- استعمال المصائد اللاصقة.
- المبيدات الحشرية.
المياه الباردة.
- الثوم والبصل.
- الملح والفلفل الأسود.
- وعاء بلاستيك.
- قشر البيض.
- كرات التبغ واللبن.
- ألواح الغار اللاصقة.
- الفازلين والنعناع.
- الروزماري والنعناع.فوانيس الإضاءة.
الشموع.
- القهوة.
- الليمون والقرنفل.
- زيت إكليل الجبل.
- اللبان والمسك.
نصائح للحفاظ على المنزل من الأبراص
ينصح بتنفيذ بعض التعليمات البسيطة لكي لا يدخل البرص إلى المنزل وهي كالآتي:
- ينبغي غلق كل الفتحة والشق الموجود في سطح البيت.
- مراقبة النافذة والباب بشكل دائم.
- يجب حماية البيت من الزواحف والحشرات وتحديداً في الساحات الخارجية.
- يجب أن يتم تنظيف البيت ومسح الأراضي.
- والتخلص من القمامة بشكل مستمر.
- ويجب غلق صنيور المياه جيداً.
أضرار وجود البرص في المنزل
سوف نتعرف بالتفصيل على أضرار وجود البرص في المنزل وهو كالآتي:
- يوجد في فم وقدم جلد البرص العديد من البكتيريا الضارة.
- تأكل الحشرات الأخرى.
- وأن هذه البكتيريا تسبي للإنسان العديد من الأمراض الخطيرة.
- صوت البرص عالي مما يؤدي ذلك إلى الذعر.
- عند توجه البرص إلى شقوق المنزل يقطع الأقمشة والستائر والمفروشات وذلك بسبب فضلاته التي يكون لونها أبيض.
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