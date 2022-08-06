نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق طبيعية لطرد البرص من المنزل بدون لمسه متوفرة في كل منزل في المقال التالي
طريقة طرد البرص من المنزل تزايد البحث عنها مؤخرا من قبل العديد من المستخدمين، حيث تنتشر تلك الحشرة الزاحفة في كثير من المنازل وتسبب إزعاج كبير لدى القاطنين داخلها، لذا كان لا بد من توضيح بعض الطرق التي يمكن من خلالها التخلص نهائيا من البرص، نوضح لكم من خلال السطور القادمة بعض من تلك الطرق الفعالة، تابعونا.
طريقة طرد البرص من المنزل
لا يمكن الاقتصار على طريقة واحدة حيث توجد طرق عدة، يمكن لربة المنزل الاختيار من بينها، ونوضح ذلك من خلال الآتي:
- الفلفل الأسمر.
- المصائد اللاصقة.
- المبيدات الحشرية.
- الفلفل لطرد البرص
- يُعرف الفلفل برائحته القوية والنفاذة والتي تسبب إزعاج كبير للبرص، ويتم استعماله من خلال ما يلي:
- يتم إحضار كمية مناسبة من الفلفل ويطحن جيدا.
- نحضر كمية من الماء تتناسب مع كمية الفلفل الموجودة.
- يخلط كل من الماء والفلفل سويا ثم يوضع المزيج داخل زجاجة رش فارغة.
- يتم رش المناطق التي تشير إلى وجود البرص بها.
- من الأفضل رش مناطق مثل أسفل المبرد، أو خلف أي قطع الأثاث وكذلك الجدران.
- المصائد اللاصقة
- تم تصنيع تلك المصائد بكيفية معينة لمكافحة مثل تلك الآفات، ونوضح ذلك من خلال ما يلي:
- توضع داخل تلك المصائد وسائد تتضمن على مواد لاصقة.
- بمجرد سير البرص أعلاها يلتصق بها ولا يمكنه الهرب.
- مما يجعل أمامك خيار رميه بالخارج دون الحاجة إلى موته.
- ينصح بوضع مثل تلك المصائد عند النوافذ والأبواب وكذلك الفتحات والشقوق.
- المُبيدات الحشرية
- توجد العديد من الأنواع التي يمكن الاستعانة بها في تلك الحالة، وذلك كالتالي:
- تتوفر تلك المبيدات في صورة حبيبات صغيرة.
- يتم رشها في فناء المنزل بالإضافة إلى الجدران الخارجية.
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