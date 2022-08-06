نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لا تفوتك من مكتبة جرير اون لاين.. أسعار غير مصدقة وتنزيلات عجيبة على الكمبيوتر والجوالات.. شاهد بنفسك في المقال التالي
أفضل عروض شهر أغسطس 2022 داخل مكتبات جرير السعودية، الأجهزة والأدوات الإلكترونية كثر استعمالها في هذه الأيام بشكل كبير ولذلك لارتفاع أسعارها بشكل كبير وهذا ما يجعل بعض المواطنين غير قادرين على شراء هذه الأجهزة مع يسبب إعاقة لعملهم، ولكن jarir bookstore مكتبة جرير كل فترة تقوم بتقديم مجموعة من العرض والتخفيضات المتميزة التي تجعل الأسعار مناسبة للجميع و منافسة للأسواق الأخرى، وخلال هذا الموضوع سأذكر لكم بعض هذه العروض لشهر أغسطس 2022.
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مكتبة جرير السعودية
مكتبات جرير السعودية أو مجموعة شركات جرير لتجارة الأجهزة والأدوات الإلكترونية والمستلزمات المدرسية، وهذه المكتبة كانت في البداية مكتبة صغيرة في مدينة الرياض تعلم في بيع بعض الأدوات والمستلزمات المدرسية ولكن نجحت وأصبح أكبر المكتبات في المملكة العربية السعودية وأًبح لها فروع مختلفة في جميع أنحاء المملكة.
أفضل عروض جرير اليوم لأغسطس 2022 من مكتبات جرير السعودية
مكتبات جرير السعودية تقدم عروض وتخفيضات بشكل مستمر، وهذه الأيام تقدم مجموعة من العروض المتميزة، وإليكم بعض هذه العروض فيما يأتي:
- عروض لاب توب جرير ديل الين وير ax15 كمبيوتر للألعاب سعره 10499 ريال سعودي.
- لابتوب جرير أسوس روج ستريكس جي تي 35 كمبيوتر العاب بسعر 9499 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير ام اس اي ام اي جي كود5 كمبيوتر العاب مكتبي سعره 6499 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير ايسوزو روج ستريكس جي تي 35 كمبيوتر العاب سعره 8499 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير ديل اكس بي اس 17 كمبيوتر محمول بحجم 17 بوصة بسعر 499 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير ابل ايفون 11 سعة 64 جيجابايت اخضر بسعر 1999 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات هونر 50 سعته 256 جيجابايت سعره 1699 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير سامسونج جالكسي اس 22 بلس السعة 256 جيجا بايت اسود فانتو بسعر 3999 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هونر 50 سعة 256 جيجابايت بسعر 1699 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات سامسونج جالكسي اس 22 بلس ابيض فانتوم سعر 3499 ريال سعودي.
- كود خصم جرير ابل ايفون 13 برو ماكس سعتة التخزينية 1 تيرا بايت بسعر 6999 ريال سعودي.
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