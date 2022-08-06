شوف عروض بنده الصيفية حتى نصف السعر على جميع السلع الغذائية بالسعودية 2022

عروض بنده الصيفية 2022 ، تعتبر متاجر بنده من أكبر المتاجر التي تقدم العروض في المملكة العربية السعودية، على السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطنين السعوديين، كما تقوم بعمل تخفيضات كبيرة على جميع المنتجات والسلع الغذائية والأجهزة المنزلية والإلكترونية، كما تقوم سلسلة هايبر بنده خلال فترة الصيف بتقديم عروض ضخمة، ويمتلك هايبر بنده السعودي أكثر من 200 فرع في 44 مدينة بالمملكة السعودية، كما يوجد نوعين من المتاجر في شركة بنده الأول هايبر بنده (متاجر كبيرة) وبنده سوبر ماركت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض بنده الصيفية 2022.

عروض بنده الصيفية على جميع أنواع الجبن

سوف نتعرف على أسعار الأجبان في هايبر بنده وهى كما يلي:-

جبنة بيضاء البقرات الثلاثة سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي بدلًا من 20.95 ريال.

جبن قريش جرين لاند سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي بدلاً من 95. 29 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا فرسانا سعر الكيلو 28.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي.

جبن دوبل كريم بالجبة إسكندراني سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي بدلاً 24.95 ريال.

جبنة رومي تشيزا لاند سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي بدلاً من 56.95 ريال سعودي.

جبن قشقوان بقري عادي قليلة الدسم سعر نصف الكيلو 26.95 ريال سعودي.

جبن أبيض دوبل كريم هنغاري سعر الكيلو 14.95 ريال سعودي بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

جبنة فريكو سعر نصف الكيلو 28.95 ريال سعودي.

جبن شيدر أبيض السنبلة سعر نصف الكيلو 26.95 ريال.

جبنة حلوم أسترا سعر نصف الكيلو 19.95 ريال.

عروض Panda الصيفية للحوم

سوف نتعرف على أسعار جميع أنواع اللحوم داخل هايبر بنده السعودية وهى كما يلي:-

مفروم بقري برازيلي سعر الكيلو 24.95 ريال بدلًا من 31.95 ريال. مكعبات لحم بقري برازيلي سعر الكيلو 26.95 ريال بدلًا من 34.95 ريال سعودي. برجر بقري برازيلي سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال. نقانق بقري برازيلي سعر الكيلو 27.95 ريال بدلًا من 39.95 ريال سعودي. كفتة بقري برازيلي سعر الكيلو 26.95 ريال بدلًا من 38.95 ريال. روستو بقري برازيلي سعر الكيلو 38.95 ريال بدلًا من 46.95 ريال. إسكالوب بقري برازيلي سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي بدلًا من 49. 95 ريال سعودي.

عروض بنده الصيفية لجميع أنواع الألبان

سوف نتعرف على أسعار الألبان في هايبر بنده بعد التخفيضات وهى كما يأتي:-