نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات أسواق العثيم مول الأسبوعية في المقال التالي

يقدم العثيم مول في هذا الأسبوع تشكيلة كبيرة من العروض المختلفة ومن شتي المنتجات ومنها، اللحوم والأرز والأجهزة الكهربائية وهواتف محمولة والأسماك وجميع احتياجات أسرتك ومنزلك بأسعار مناسبة جدا للجميع كما يوجد منتجات كثيرة جدا يمكنك التعرف عليها عند زيارة أسواق العثيم مول وتوجد أيضا بأسعار تنافسية لذلك عليك سرعة التوجه لأسواق العثيم مول للأستمتاع بأقوي عروض الخمسات على تشكيلة متنوعة من المنتجات وهذه العروض من يوم الأربعاء 3 أغسطس إلى الثلاثاء 9 أغسطس أو حتى نفاذ الكمية. عروض العثيم مول اشتري مايكرويف كيون ديجيتال بسعة 20 لتر بسعر 190 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مايكرويف كليك أون بسعة 20 لتر بسعر 260 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على كولين قدر ضغط كهربائي بسعة 10 لتر بسعر 375 ريال سعودي بدلا من 439 ريال سعودي للحبة. قدر ضغط السيف كهربائي بسعة 8 لتر بسعر 275 ريال سعودي بدلا من 382 ريال سعودي.

اشتري أيضا صانع طعام هومر بسعر 210 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

احصل على صانع سندوتش اي تي سي بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي. خصومات العثيم مول اشتري صانع قهوة نيكاي 3 × 1 بسعر 255 ريال سعودي بدلا من 439 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على فرن كيون كهربائي بسعة 45 لتر بسعر 320 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي.

احصل على خلاط نيكاي مع مطحنة بسعر 75 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي للحبة.

مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر 90 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي.

اشتري أيضا قطاعة خضار مولينكس بسعر 155 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على صانع طعام جيباس 4 × 1 بسعر 140 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي للحبة. العثيم مول تسوق مروحة دوتس ستاند 42 بسعر 255 ريال سعودي بدلا من 289 ريال سعودي للحبة.

تبضع أيضا مكواة تيفال جاف بسعر 90 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على غلاية ماء كليك أون ستيل بسعر 40 ريال سعودي بدلا من 59 ريال سعودي للحبة.

غلاية فيليس مع 2 مطحنة بسعر 125 ريال سعودي بدلا من 159 ريال سعودي للحبة. عمر شويل - جدة عروض وخصومات أسواق العثيم مول الأسبوعية - ثقفني

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