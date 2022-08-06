نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أروع عروض العثيم الأسبوعية لشهر أغسطس ومفاجآت التنزيلات الدائمة على الأغذية والمنتجات الطازجة في المقال التالي
عروض وتخفيضات من أسواق العثيم السعودية لشهر أغسطس 2022، أسواق عبد الله العثيم السعودية من أشهر شركات التجزئة الغذائية في المملكة العربية السعودية، وتقدم هذه الشركة العديد من المنتجات التي تحتاج إليها جميع المنازل، وذلك بالإضافة إلى أن أسعارها تختلف عن الجميع وتتميز عن الجميع، وتقدم تخفيضات وعروض على بعض منتجاتها بشكل أسبوعي وتكون مليئة بالهدايا والمفاجآت، خلال موضوع اليوم سوف أتحدث عن عروض وتخفيضات اسواق عبدالله العثيم لشهر أغسطس 2022.
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مالك أسواق عبد الله علي العثيم
يسأل بعض المواطنين في المملكة العربية السعودية عن من هو مالك أسواق عبدالله علي العثيم ومن المسئول عن إدارة هذه الشركة العملاقة، وذلك لأن هذه الشركة حققت نجاح كبير وخاصًة في الفترة الأخيرة الماضية، ومالك هذه الشركة العملاقة هو عبدالله صالح علي العثيم وهو المسؤول عن إدارتها، وهذا الرجل من أفضل وأهم رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية.
عروض العثيم الاسبوعية وتخفيضات أسواق العثيم السعودية لشهر أغسطس 2022
تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض والتخفيضات هذا الإسبوع، وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور القادمة وهذه العروض سارية حتى نفاذ الكمية:
- عروض العثيم اليوم الاثنين فلفل حار اخضر سعر كيلو 3.95 ريال سعودي .
- تخفيضات العثيم دجاج التنمية طازج سعر الحبه 14.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية ليمون فيتنامي سعر كيلو 6.96 ريال سعودي .
- مهرجان الطازج العثيم شمندر سعر 2 كيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين كرواسون جبنه رومي 5 حبات بسعر 7.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم قطاعه خضار اي تي سي سعر الحبه 69 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم قدر ضغط بلاكستون 5 لتر السعر 59 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم غلاية ماء سوبر بي زجاج 1 و 8 من 10 لتر بسعر 65 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب كيك شوكولاته بالكريمه سعر الحبه 10.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم عصير الصافي برتقال 1500 مل بسعر 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده شبيه جبنه المراعي مطعم قشطه 900 جرام السعر 18.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم زود كريم دونات شوكولاته 4 حبات بسعر 7.95 ريال سعودي.
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