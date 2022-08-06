نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الصيفية مستمرة.. اليكم أسعار السلع الغذائية الطازجة والمعلبة الآن في المقال التالي
عروض العثيم الاسبوعية من أسواق العثيم السعودية لشهر أغسطس 2022، أسواق عبد الله العثيم السعودية وعروضها المتميزة لشهر أغسطس موضوع من أهم الموضوعات التي علينا جميعًا الانتباه له، وذلك لأن خلال الأيام الماضية معظم المواطنين في السعودية يسألون عن هذه العروض، ولهذا الأمر موضوع اليوم سوف يكون عن أسواق العثيم عبدالله السعودي وعروض شهر أغسطس 2022، وإذا كنت ممن يرغب في الاطلاع على هذه العروض فعليك بمتابعة هذه السطور.
عروض العثيم الطازجة لشهر النشاط والرحلات أغسطس الساخن
أسواق عبدالله علي العثيم
شركة العثيم السعودية أو أسواق عبد الله علي العثيم أو أسواق العثيم السعودية كما هو متعارف عليها، هذه هي شركة ضمن أكبر شركات التجزئة الغذائية في المملكة العربية السعودية، وهذه الشركة تم تأسيسها منذ ما يقرب من 30 عاًما ولكن شهرتها كبيرة جدً في المملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي أيضًا، ويوجد بها كافة المنتجات التي من الممكن أن نحتاج إليها.
العثيم العروض الترويجية والعروض المتميزة لشهر أغسطس 2022
تقدم أسواق العثيم السعودية مجموعة من العروض المختلفة خلال هذه الأيام، وإليكم بعض هذه العروض فيما يأتي:
- تخفيضات العثيم كمثرى امريكي سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم الليمون شبكه الربطه 1.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اناناس سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم كيوي سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم مانجو مصري زبديه سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم برتقال عصير سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب طماطم شيري 2 علبه سعر 5.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بروكلي سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده ملفوف احمر 2 كيلو بسعر 3.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم قرع امريكي 2 كيلو بسعر 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه تمر رطب خلاص سعر الصندوق 13.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم ليمون فيتنامي سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم كيكه الغابة السوداء صغيرة 2حبه سعر 24.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول زود دونات شوكولاته 2 زائد 2 توست سعر العلبة 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم نكتار نادك توت مشكل وفواكه 1.5 لتر بسعر 7.95 ريال سعودي.
- اسعار العثيم من بروشور العثيم بيتزا خضار وسط سعر الحبة 4.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم اليوم كريمه دانا للطبخ 1 لتر 2 حبة بسعر 21.95 ريال سعودي.
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