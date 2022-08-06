نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جوالات جرير هذا الصيف وأسعار كالعادة خارج المنافسة.. شاهد الآن في المقال التالي
مكتبات جرير السعودية عروض شهر أغسطس 2022، الأجهزة الإلكترونية أصبحت من الأمور التي لا يجب على الإنسان الاستغناء عنها، ولا يمكنه الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، ولكن هناك العديد من الأشخاص لا يستطيعون الحصول على هذه الأجهزة والأدوات الإلكترونية نظرًا لارتفاع أٍعارها وإنه غير مناسب للبعض، ولكن داخل jarir bookstore مكتبة جرير توجد مجموعة من العروض والتخفيضات تقدم بشكل متكرر خاصًة هذه الأيام مما يجعل الأسعار تناسب الجميع وكافة المنتجات متاحة.
أقوى عروض جرير على التابلت والأجهزة اللوحية الذكية.. أفضل هدايا النجاح
مميزات مكتبة جرير السعودية
تتميز مكتبات جرير بالعديد من الأمور التي تجعل الجميع يفضلونها عن أي مكتبة أخرى في المملكة العربية السعودية، وضمن هذه المميزات أن منتجات ذات جودة عالية وأسعارها مناسبة للجميع وتختلف عن أي مكتبة أخرى، بالإضافة إلى وجود كافة الأدوات والأجهزة الإلكترونية وملحقاتها بالإضافة إلى كافة المستلزمات المدرسية والكتب المترجمة.
عروض مكتبة جرير اون لاين وتخفيضات شهر أغسطس 2022
تقدم مكتبات جرير السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات بشكل أسبوعي، و عروض هذا الأسبوع تتمثل في الآتي:
- عروض الجوالات في جرير فيفو واي 55 سعه تخزينية 128 جيجابايت بسعر 1099 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات جوال فيفو في 23 السعة التخزينية 128 جيجابايت بسعر 1499 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير هاتف محمول فيفو واي 21 سعة التخزين 64 جيجابايت بسعر 699 ريال.
- بطاقة خصم جرير سعودي فيفو واي 33 اس 9 التخزينية 128 جيجابايت بسعر 999 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف فيفو في 23 سعته التخزينية 256 جيجا بايت بسعر 2199 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات محمول ريدمي نوت 11 برو سعته التخزينية 256 جيجابايت بسعر 1899 ريال سعودي.
- كود خصم جرير ريدمي 9 سعة التخزين 64 جيجا سعر 519 ريال سعودي .
- عروض جرير اليوم فيفو مي 11 تي سعته التخزينية 256 جيجابايت بسعر 1999 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير جوال بوكو اف 4 جي تي ساعة التخزينية 256 جيجابايت بسعر 2599 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير أوبو رينو 7 سعة 256 جيجا بايت بسعر 1999 ريال سعودي.
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