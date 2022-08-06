شوف جميع لحوم ودواجن ساديا وغيرهم بخصم خاص من عروض العثيم

تتوفر بداخل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market كثير من السلع والمنتجات الغذائية المختلفة بأقل الأسعار وأعلى جودة بالأسواق من منتجات محلية ومستوردة تنافس أسعار الأسواق، حيث يمكنكم الإستماع بكل هذه العروض وأكثر خلال الأيام القليلة القادمة أو حتى نفاذ الكميات أيهما أقرب، حيث تتوفر هذه العروض بكافة فروع العثيم في مدن المملكة العربية السعودية، فتابعوا تفاصيل العروض…..

عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توجد عدة تنزيلات حصرية لفترة محدودة داخل فروع العثيم هايبر ماركت على كل ما هو طازج، ومنها: خصم على سعر الكيوي، والجريب فروت، وتفاح رويال جالا، وخصم آخر على سعر الكمثرى الأمريكي، وخصم آخر على سعر علبة الخوخ السكري، وعرض على سعر برتقال أبو صرة، وغيرهم.

خصومات العثيم هايبر ماركت Al othaim offers

تعد عروض اليوم في العثيم هايبر ماركت من أقوى العروض، ومنها: خصم خاص على سعر طقم القدور من رويال فورد، وخصم آخر على سعر برجر سيارا البقري، وعرض على سعر لحم الغنم السوكاني بالعظم، وخصم آخر على سعر قدر الضغط من السيف، وتخفيض آخر على سعر محضر الطعام من مولينكس moulinex، وتخفيض آخر على سعر لحم الخروف البربري بالعظم.

تخفيضات العثيم ماركت حتى نفاذ الكميات

تتوفر عدة تخفيضات خاصة على أسعار: جبن دومتي الدوبل كريم، والحبنة الدمياطي، وخصم على سعر جبن فيتا، وعلى سعر حلاوة حلواني السادة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار جبنة فريكو الإيدام المعتدلة، والطرشي المشكل من هالي، وخصم آخر على سعر الجبنة الموتزاريلا من السنبلة، وتخفيض آخر على سعر الذرة الحلوة من ساديا Sadia، وخصم على سعر الخضار المشكل من ساديا Sadia، وتخفيض آخر على سعر برجر الدجاج وبرجر اللحم البقري من ساديا Sadia، وخصومات أخرى على أسعار البطاطس المقلية من ساديا، وتخفيض آخر على سعر صدور الدجاج الطرية من ساديا Sadia، وتخفيض آخر على سعر الدجاج المجمد الكامل من ساديا، وتخفيض على سعر نقانق ساديا.