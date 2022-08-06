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موسم الصيف يكثر به البطيخ وهو من الفواكه المليئة بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية التي تحافظ على صحة القلب ويحسن من الدورة الدموية ولكن جميعنا يتناوله بالطريقة المعتادة في هذا المقال سنعرض لكي طريقة جديدة لتناول البطيخ ستبهرك. البطيخ في الزيت المغلي: نحضر بولة ونقوم بتقطيع البطيخة ونأخذ الجزء الاحمر بها ونقطعه داخل البولة ثم نضع البطيخ داخل الخلاط او الكبة.

نضرب الكمية التي قمنا بوضعها في الخلاط ثم نأخذ هذا الخليط ونصفيه من البذور التي بداخله.

نأخذ عصير البطيخ ونضع عليه ملعقتان من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ورشة من الملح ونقلبهم جيدا مع بعضهم.

ثم نضيف ملعقتان من الزيت ونقلب جيدا ونضع عليهم كوبان من الدقيق ونقلبهم حتى يتجانسوا تماما ولا يجد به أي تكتلات.

نقوم بتغطية هذا الخليط بورق استرتش او كيس بلاستيك ونتركه يخمر لمدة نصف ساعة.

نحضر زجاجة بلاستيك فارغه ونضع بها هذا الخليط ونغلقها ونقوم بثقب الغطاء البلاستيك الخاص بالزجاجة.

نحضر طاسة بها زيت ونضعها على النار متوسطة وناتئ بالزجاجة التي يوجد بها الخليط ونضغط عليها ونقص السائل عن طريق المقص فيتشكل كور في الزيت الى ان ننتهي من الكمية التي لدينا.

ونقلب باستمرار الى ان يتحول لوننها الى اللون الذهبي ونخرجها على مناديل مطبخ ثم ننقله الى طبق التقديم ونزينه بالشربات. طريقة عمل ايس كريم البطيخ: نقوم بعمل عصير البطيخ ونصفيه جيدا من البذور ثم نأخذ هذا العصير ونضعه في بولة ونضع عليه ملعقة من العسل ونصف كوب من الكريم شانية البودر.

ثم نضربه بالمضرب الكهربائي حتى يختلط المكونات مع بعضها البعض.

ونضع هذا الخليط في وعاء وندخله الفريزر حتى يتجمد ونخرجه ونقطعه الى قطع ونضعه في قوالب الايس كريم. طريقة عمل الشربات(السيرب): نحضر وعاء ونضع به كوب ونصف سكر مع كوب ماء بارد ونقلبهم جيدا حتى يذوب السكر.

ثم نضع هذا الخليط على النار هادئة حتى تحصلي على القوام المناسب.

بعد الوصول الى القوام المناسب نضع عصير نصف ليمونه وملعقة صغيرة من الفانيليا.

نترك الوعاء على النار لمدة خمس دقائق ثم نغلق النار.

وننتظر الى ان يبرد ثم نستخدمه. عمر شويل - جدة "اختراع جديد" حطي البطيخ في الزيت المغلي وهتنبهرى من النتيجة - ثقفني

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