خلاص مفيش طلاق تاني 4 شروط هامة جدا لوقوع الطلاق بين الزوج والزوجة في قانون الأحوال الشخصية

مع بداية دخول عام 2022، وقد شهدت مصر ارتفاع مبالغ فيه وواضح في نسبة الطلاق، حيث وصلت نسبة الطلاق في فترة قصيرة من الزمن إلى 312 ألف حالة، وهذه الكمية ليست بقليلة، وهذا بالفعل جعل حالات الطلاق المرفوعة أمام محكمة الأسرة أصبحت متزايدة بشكل كبير، وهذا بالفعل قد نتج عنه الكثير من السلبيات ومنها حالات التفكك الأسري بين الآباء والأبناء، وحدوث فجوة واضحة في العلاقة بينهم، وهذا ماجعل الحكومة تحاول بأقصى جهودها ومحاولة احتواء هذه القضية، وقامت بتحديد شروط واضحة حتى يتم الطلاق بين الزوجين وهي ما سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال.

حالات وقوع الطلاق بين الزوجين في قانون الاحوال الشخصية

حيث أنه في الفترة الأخيرة تم تحديد بعض الحالات التي يقع فيها الطلاق بالفعل بين الزوجين وذلك وفق قانون الأحوال الشخصية وذلك من خلال مانص عليه وهو: