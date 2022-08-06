نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلاص مفيش طلاق تاني 4 شروط هامة جدا لوقوع الطلاق بين الزوج والزوجة في قانون الأحوال الشخصية في المقال التالي
مع بداية دخول عام 2022، وقد شهدت مصر ارتفاع مبالغ فيه وواضح في نسبة الطلاق، حيث وصلت نسبة الطلاق في فترة قصيرة من الزمن إلى 312 ألف حالة، وهذه الكمية ليست بقليلة، وهذا بالفعل جعل حالات الطلاق المرفوعة أمام محكمة الأسرة أصبحت متزايدة بشكل كبير، وهذا بالفعل قد نتج عنه الكثير من السلبيات ومنها حالات التفكك الأسري بين الآباء والأبناء، وحدوث فجوة واضحة في العلاقة بينهم، وهذا ماجعل الحكومة تحاول بأقصى جهودها ومحاولة احتواء هذه القضية، وقامت بتحديد شروط واضحة حتى يتم الطلاق بين الزوجين وهي ما سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال.
حالات وقوع الطلاق بين الزوجين في قانون الاحوال الشخصية
حيث أنه في الفترة الأخيرة تم تحديد بعض الحالات التي يقع فيها الطلاق بالفعل بين الزوجين وذلك وفق قانون الأحوال الشخصية وذلك من خلال مانص عليه وهو:
- أوضحت المادة 44 من قانون الطلاق الجديد لهذا العام أنه يتم اعتماد الطلاق بشكل رسمي في بعض الحالات فقط وهو إما الطلاق الرسمي الشرعي، أو الوفاة، الفراق، الخلع.
- كما أوضحت المادة 45 أن الزوج فقط من له الحق في توقيع الطلاق، فلا يجوز لأحد أن يتولى ذلك إلا بتوكيل رسمي يتم كتابته من خلال الزوج، على أن تكون مدة التوكيل شهرين فقط.
- حيث أنه كما أقرت المادة 46 أن من شروط وقوع الطلاق أن يكون الزوج كامل من حيث الصحة النفسية ولا يعاني من أي مشاكل.
- كما أنه أما بالنسبة للزوج العاجز أو الغير قادر على النطق أن يقوم بالطلاق من خلال الكتابة، أما إذا كان لا يملك القدرة على الكتابة فله الحق في استخدام أي إشارات جسدية توحي بالرغبة في الطلاق.
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