

انت الان تتابع خبر لم تشاهد مشهداً كهذا من قبل .. بالفيديو حمماً بركانية وكأنها أمواج في بحر .. ثوران بركان قرب العاصمة الآيسلندية ( فيديو ) والان مع التفاصيل



رياض -احمد صلاح- تواصل الحمم البركانية في آيسلندا تدفقها بعد ثوران بركاني على شبه جزيرة ريكيانيس، التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا غرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك.

ووفقًا للقياسات الأولية، فإن الثوران كان أقوى بكثير في ساعاته الأولى، مقارنة ببداية ثوران وقع عام 2021 .

وفي هذه الأثناء استمر وقوع الهزات الأرضية، التي تمثل مؤشرا على الثوران البركاني. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد أن هزة بقوة 4.6 درجات وقعت صباح اليوم، وأوضحت الهيئة أن عدد الهزات تراجع بشكل ملحوظ بعد بداية الثوران.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثافة السكانية بالمنطقة منخفضة نسبيا، إلا أنه يوجد بها أهم مطار في البلاد، وهو المطار الذي يتعامل مع معظم الرحلات الجوية الواصلة إلى الجزيرة والمغادرة منها.

تفعيل خطط الطوارئ

وكانت السلطات في آيسلندا قد قررت تفعيل خطط الطوارئ بعد ثوران بركان أمس الأربعاء، الذي كان متوقعا بدرجة كبيرة بعد سلسلة من النشاط الزلزالي.

وبدأ الثوران قرب جبل فاغرادال في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غربي ريكيافيك، حسبما ذكره مكتب الأرصاد الجوية بعد ظهر الأربعاء.

وفي البداية ارتفع دخان أبيض من الأرض ثم تلته حممم متوهجة. وأظهرت لقطات حية من قناة (آر يو في) الآيسلندية الحمم وهي تتدفق من صدع ممتد في وادي غيلدينغادالور.

وقال أحد علماء البراكين البارزين في تصريحات للقناة إن طول الصدع يبلغ عدة مئات من الأمتار. ولم يتسن على الفور تقدير مدى ثورة البركان.

وقال مسؤولون محليون إنهم قاموا بتفعيل خطط طوارئ ونصحت الشرطة المواطنين بتجنب منطقة ثوران البركان.

ووقع ثوران من هذا النوع هناك العام الماضي، وبعدها تواصل تدفق الحمم مرارا من نظام بركاني تحت الأرض يسمى كريشوفيك الأرض نحو خمسة أشهر.

وكما حدث العام الماضي، أنذرت بحدوث الثوران في الأيام القليلة الماضية سلسلة من الزلازل كان بعضها قويا، ولذلك توقع العلماء أن يكون موعد الثوران قد حل.