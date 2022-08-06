

انت الان تتابع خبر وكأنه مشهد من فيلم .. غطت السماء بالكامل .. اتفرج: عاصفة قوية تجتاح الرياض وتقتلع الأشجار وأعمدة الإنارة ..والان مع التفاصيل.



رياض - احمد صلاح - صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو لحظة هبوب عاصفة قوية على الطريق الواقع بين الطائف والرياض وتغطيتها السماء بشكل كامل. وأوضح الفيديو المتداول أن تلك العاصفة القوية وقعت بالقرب من مركز ظلم . وفي سياق متصل، اجتاحت العاصفة المنطقة الصناعية بمدينة ساجر بمنطقة الرياض، أدت لسقوط العديد من "هناجر" الورش والمستودعات، واقتلاع أشجار وأعمدة إنارة وقلب إحدى السيارات. وكشفت الفيديوهات المتداولة عن الأضرار الكبيرة و أمطار غزيرة وقعت في المنطقة وتسببت في هذا الكم من الخسائر .