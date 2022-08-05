نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول اليوم على الأجهزة الكهربية والمستلزمات المنزلية في المقال التالي

تحتوي مجلة عروض العثيم مول على مئات العروض على المنتجات المختلفة، ومن أهم السلع المعروضة التجهيزات المنزلية المختلفة التي تتنوع ما بين الأجهزة الكهربية مثل الشاشات الذكية، واجهزة الكي، وأواني الطهي ومستلزمات المطبخ المختلفة مثل القلايات الكهربائية، أجهزة الميكرويف وغيرها، فضلاً عن ما تقدمه أسواق العثيم من تخفيضات كبيرة على الجوالات والهواتف الذكية، تتضمن العروض أيضاً بعض المنسوجات، تبدأ العروض من يوم الأربعاء 3 أغسطس وتستمر حتى يوم الثلاثاء 9 أغسطس. عروض العثيم مول اليوم احصل على خصم مميز من اسواق العثيم على شاشة جيباس ال اي دي مقاس 32 بوصة، المعروضة مقابل 430 ريال بدلاً من 569 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على شاشة أرو ال اي دي سمارت مقاس 50 بوصة، مقابل 1150 ريال بدلا من 1399 ريال.

اشتري شاشة شارب ال اي دي 32 بوصة بسعر 699 ريال بدلا من 849 ريال.

شاشة دورا ال اي دي 32 بوصة اشتريها مقابل 499 ريال بدلا من 599 ريال، ووفر مائة ريال. احصل على جوال سامسونج اي 03 كور مقابل 395 ريال سعودي.

تابلت اكسيد 32 جيجا بسعر 340 ريال.

من بين العروض المتوفرة على الجوالات أيضا جوال هواوي واي 60، المعروض مقابل 640 ريال فقط. تخفيضات أسواق العثيم احصل على قدر ضغط السيف الكهربائي سعة 8 لترات مقابل 275 ريال بدلاً من 382 ريال سعودي.

اشتر كولين قدر ضغط كهربي سعة عشر لترات مقابل 375 ريال بدلاً من 439 ريال.

بسعر 260 ريال فقط بدلاً من 299 ريال يمكنك الحصول على ميكرويف كليك أون 20 لتر. خلاط فيليبس مع 2 مطحنة مقابل 125 ريال بدلاً من 159 ريال.

غلاية ماء كليك أون ستيل بسعر 40 ريال بدلاً من 59 ريال سعودي.

مكواة تيفال كي جاف سعر الحبة 90 ريال بدلاً من 110 ريال. أسواق عبد الله العثيم احصل على جهاز تحضير القهوة بانيكس مقابل 60 ريال فقط بدلاً من 99 ريال.

اشتري سخان ساندوتش بانيكس لتسخين الساندوتشات بسعر 55 ريال بدلاً من 75 ريال. طقم قدور سويت هوم الغير لاصق للطعام مكون من عشر قطع مقابل 165 ريال فقط بدلاً من 265 ريال. طاولة كوي سويت هو بسعر 110 ريال بدلاً من 139 ريال سعودي.

منشر غسيل سويت هوم سعر الحبة 55 ريال بدلاً من 79 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم مول اليوم على الأجهزة الكهربية والمستلزمات المنزلية - ثقفني

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