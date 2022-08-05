نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الإسبوعية خصومات نصف السعر على الجوالات والأجهزة لشهر أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الإسبوعية خصومات نصف السعر على الجوالات والأجهزة لشهر أغسطس، يتوفر براد ماء كيب كولد سعة 1.8 لتر بسعر 27 ريال بدلا من 35 ريال خصم 23%، يتوفر قدر ضغط مستر كوك سعة 7 لتر بسعر 82 ريال بدلا من 119 ريال خصم 31%، يتوفر ترمس ستانلس ستيل شاها سعة 2 لتر بسعر 95 ريال بدلا من 139 ريال خصم 32% ضمن عروض هايبر بنده لشهر أغسطس.

عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر أغسطس

يتوفر قطاعة اي تي سي سعة نصف لتر بسعر 79 ريال بدلا من 89 ريال خصم 11%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية فرامة لحم كينوود 2100 واط بسعر 369 ريال بدلا من 529 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس على الأجهزة الكهربائية مايكرويف توشيبا سعة 23 لتر بسعر 449 ريال بدلا من 599 ريال خصم 25%، يتوفر مايكرويف شارب سعة 20 لتر بسعر 259 ريال بدلا من 399 ريال خصم 35%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر صانعة ساندوتشات اي تي سي بسعر 95 ريال بدلا من 119 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس تخفيضات الصيف ماكينة حلاقة رجالية بيبي ليس بسعر 189 ريال بدلا من 259 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية مملس الشعر بالبخار بيبي ليس بسعر 349 ريال بدلا من 549 ريال خصم 37%، يتوفر ضمن فرشاة الشعر جيباس بسعر 99 ريال بدلا من 169 ريال خصم 42%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر شاشة تلفزيون تي سي ال أندرويد سمارت تي في 55 بوصة يدعم تقنية 4K بسعر 1699 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 45%، يتوفر ضمن عروض الشاشات لشهر أغسطس تلفزيون امبكس جلوريا سمارت تي في 55 بوصة ال اي دي بسعر 1399 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 37%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية تلفزيون امبكس جلوريا 32 بوصة ال اي دي إتش دي بسعر 379 ريال بدلا من 514 ريال خصم 26%.

عروض الجوالات هايبر بنده

يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس تخفيضات الصيف المذهلة هاتف شاومي 10 اس سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 559 ريال بدلا من 599 ريال خصم 7%، يتوفر سعة 128 جيجابايت بسعر 619 ريال بدلا من 649 ريال خصم 5%، يتوفر هاتف نوكيا جي 10 سعة 4 جيجا رام و 64 جيجابايت بسعر 499 ريال بدلا من 533 ريال خصم 7%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده سعة 64 جيجابايت و 3 جيجا رام بسعر 495 ريال بدلا من 509 ريال.

عروض شهر أغسطس تخفيضات الصيف

يتوفر هاتف ريل مي 9 اي سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 809 ريال بدلا من 849 ريال خصم 5%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده هاتف ريدمي 10 اي سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 429 ريال بدلا من 459 ريال خصم 7%، يتوفر هاتف اونور اكس 7 سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر خاص 679 ريال فقط ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر أغسطس.