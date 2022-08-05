شوف تخفيضات العثيم اليوم ولمدة 3 أيام تصل إلى 80% في جميع الفروع

عروض العثيم المملكة العربية السعودية، سوق العثيم يكون من إحدى الأسواق والشركات التي تتميز بمجيء العديد من الزبائن إليها بالشكل المستمر، حيث أنه في عام 2013 استطاع السوق أن يستقبل الكثير من الزبائن التي تم وصول العدد الخاص بهم إلى نحو 40 مليون زبون، حتى أصبح معدل المبيعات وصل إلى خمسة مليار، وكذلك يكون الهدف الرئيسي من السوق هو الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع دخول السعر الصغير للهايبر في المملكة العربية السعودية.

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يكون هايبر العثيم من أفضل الأسواق التجارية التي لها دور هام في مواصلة مسيرتها حتى يتم فتح العديد من مراكز البيع من خلال التجزئة والجملة، إلى أن صار الهايبر من إحدى الأسواق الرائدة في ذلك المجال، وكذلك فإن شركة العثيم تعتبر من ضمن الشركات الكبيرة والناجحة التي تقدم أكبر وأقوى الخصومات والعروض المذهلة للمستهلكين من كبار السلع الغذائية والغير غذائية الذين يتواجدون في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن تلك العروض والخصومات قد ساهمت في ارتفاع حركة البيع والشراء في المملكة.

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