نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات العثيم اليوم ولمدة 3 أيام تصل إلى 80% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، سوق العثيم يكون من إحدى الأسواق والشركات التي تتميز بمجيء العديد من الزبائن إليها بالشكل المستمر، حيث أنه في عام 2013 استطاع السوق أن يستقبل الكثير من الزبائن التي تم وصول العدد الخاص بهم إلى نحو 40 مليون زبون، حتى أصبح معدل المبيعات وصل إلى خمسة مليار، وكذلك يكون الهدف الرئيسي من السوق هو الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع دخول السعر الصغير للهايبر في المملكة العربية السعودية.
عروض العثيم السعودية
يكون هايبر العثيم من أفضل الأسواق التجارية التي لها دور هام في مواصلة مسيرتها حتى يتم فتح العديد من مراكز البيع من خلال التجزئة والجملة، إلى أن صار الهايبر من إحدى الأسواق الرائدة في ذلك المجال، وكذلك فإن شركة العثيم تعتبر من ضمن الشركات الكبيرة والناجحة التي تقدم أكبر وأقوى الخصومات والعروض المذهلة للمستهلكين من كبار السلع الغذائية والغير غذائية الذين يتواجدون في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن تلك العروض والخصومات قد ساهمت في ارتفاع حركة البيع والشراء في المملكة.
تخفيضات العثيم اليوم
- شوكولاتة من النوع ماكنتوش كواليتي ستريت مقدار 850 جرام تكون بسعر 49.95 بدلًا من 105 ريال سعودي.
- كعك بالتمر والفراولة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 24.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من الرقاق يكون 8.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- 5 قطع من زود كرواسون بالجبن البيضاء تكون بسعر 7.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الجبن رومي تشيز لاند بالكمون يكون 51.95 ريال سعودي.
- 500 مل من كريمة الطبخ من النوع دانا تكون بسعر 5.95 ريال سعودي.
- الطرشي المصري المشكل مقدار كيلو جرام يكون بسعر 7.95 ريال سعودي.
- الزيتون الأندلسي الأخضر مع الليمون مقدار كيلو جرام يكون بسعر 17.95 ريال سعودي.
- اللبنة التركية من النوع أكلنا مقدار كيلو جرام يكون بسعر 19.95 ريال سعودي.
- خلطة الزبدة الإماراتي من النوع بلوك مقدار كيلو جرام تكون بسعر 14.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من شبيهة الجبن البيضاء من النوع داري تكون بسعر 14.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من اللبنة أكلنا التركية يكون 49.95 ريال سعودي.
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