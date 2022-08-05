شوف ايفون 13 برو ماكس يحصل على خصم مفاجأة من جرير 12%

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يعتبر ايفون 13 برو ماكس هو أقوى هاتف حاليا لدى شركة أبل الأمريكية، وتحتفظ شركة أبل لنفسها بنجاح كبير في عالم الهواتف المحمولة في الأسواق العالمي والخليجي لاسيما في المملكة العربية السعودية، ويقبل المستهلكين على شراء أجهزة ايفون رغم ارتفاع أسعارها للجودة الكبيرة التي تقدمها الشركة الأمريكية في منتجاتها من خامات وسوفت وسوير وتجربة أداء قوية ومليئة بالمفاجآت القوية ومنها الأداء المتميز للكاميرا الرئيسية بالإضافة إلى التحسينات على البطارية في iphone 13 pro max، ويمكن قراءة أكثر عن التحسينات في الهاتف من خلال قراءة الموضوع التالي: تحسينات جبارة على كاميرا ايفون 13 الجديد. ايفون 13 برو ماكس يحصل على خصم مفاجأة من جرير 12% حصل هاتف iphone 13 pro max مساحة 256 جيجا على خصم بقيمة 12% من مكتبة جرير.

وفي الوقت نفسه سعر الهاتف قبل الخصم كان 5699 ريال سعودي، وسعره بعد الخصم أصبح 4999 ريال. مواصفات iphone 13 pro max في المملكة العربية السعودية مقاس الشاشة هو 6.7 بوصة.

وفي الوقت نفسه دقة وضوح الكاميرا الخلفية هو 12+12+12 ميجا بكسل.

عدد مراكز المعالجة في المعالج الخاص بالهاتف هما 6.

تحتوي الكاميرا الرئيسية على نظام ثبات صورة لمعالجة الاهتزاز أثناء التصوير.

نظام تشغيل الهاتف هو ios 15.

شبكات الاتصال المدعومة 5G.

نوع بطارية الهاتف هو بطارية ليثيوم أيون.

وفي الوقت نفسه طريقة شحن الهاتف من خلال كابل وكذلك يدعم الشحن اللاسلكي.

قوة الشحن الخاصة بالبطارية هي 20w.

يدعم الهاتف الفلاش. أكبر عيوب الجهاز في المملكة العربية السعودية لا يناسب بروز الكاميرا الرئيسية الكثيرين من المستهلكين.

وفي الوقت نفسه يشكل عدم احتواء العُلبة على شاحن للهاتف مشكلة حيث يعني ذلك تكلفة إضافة للمستهلك.

بطارية الجهاز رغم التقوية مازالت غير مرضية لعدد كبير من مستخدمين الجهاز.

الصور وملفات الوسائط تحتاج إلى مساحة كبيرة نظرًا لجودتها العالية وهو ما يفرض اقتناء النسخ ذات المساحة الكبيرة. مزايا هاتف آيفون 13 برو ماكس الحماية القصوى لسرية البيانات ولخصوصية العميل.

وفي الوقت نفسه كاميرا الهاتف تنافس الكاميرات الاحترافية في كثيرًا من الأحيان.

الشحن السريع من أبرز ما يميز هواتف آيفون بشكل عام خاصة الحديث منها. عمر شويل - جدة ايفون 13 برو ماكس يحصل على خصم مفاجأة من جرير 12% - ثقفني

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