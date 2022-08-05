شوف عروض العثيم اليوم مهرجان التخفيضات بأسعار مذهلة

عروض العثيم اليوم توفر مئات الريالات للمتسوقين داخل مجموعة أسواق عبد الله العثيم السعودية، فبعودة مهرجان الخمسات تستطيع شراء العديد من المنتجات مقابل خمسة ريالات فقط للحبة، حيث تجد منتجات بسعر خمسة وعشرة ريال ومضاعفاتها بخصومات كبيرة مقارنة بالسعر الأصلي للمنتج، اشتر مقاضيك الشهرية بسعر أوفر مع أسواق العثيم حيث تجد السلع الغذائية المتنوعة ما بين الطازجة والمجمدة والمعلبات، كما تجد منتجات العناية الشخصية والمنظفات المختلفة، بالإضافة إلى مئات العروض الأخرى على مئات المنتجات المعروضة في اكثر من مائتين وخمسين فرعاً، من فروع العثيم مول المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم اليوم

يمكنك أن تجد ما تحتاج إليه من الخصومات على قطعيات اللحوم المختلفة داخل بعض فروع أسواق العثيم، حيث يقدم العثيم اللحوم الطازجة والمبردة والدواجن أيضاً بأسعار متميزة، فضلاً عن منتجات الألبان والمخللات وغيرها.

احصل على كيلو من لحم العجل البلدي بالعظم مقابل 39.95 ريال سعودي فقط.

اشتري لحم غنم سواكني طازج بالعظم مقابل 52.95 ريال، والمتوفر داخل بعض الفروع فقط.

مكعبات لحم بقري برازيلي توب سايد مبرد سعر الكيلو 32.95 ريال فقط.

كيلو من لحم خروف بربري بالعظم مقابل 49.95 ريال.

اشتري حبة من دجاج اليوم الطازج وزن كيلو جرام بسعر 18.95 ريال فقط.

يمكنك الحصول على عبوة من شبيهة جبن هالي كريم كاسات 910 جرام، بسعر 15 ريال فقط بدلاً من 22.95 ريال وتوفير 7.95 ريال.

دقيق الرياض فود تخمير ذاتي وزن 2 كيلو جرام بسعر 6.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال.

احصل على حبتان من شوكولاتة هالي بالبندق والكاكاو وزن 400 جرام مقابل 15 ريال بدلاً من 25.5 ريال.

عسل نحل بورام مع شمع وزن كيلو جرام بسعر 45 ريال بدلاً من 71.25 ريال.

العثيم مول

كيس وزن عشرة كيلو جرام من سكر هالي الأبيض الناعم، مقابل 30 ريال فقط بدلاً من 34.5 ريال سعودي.

زيت زيتون هالي عبوة 250 مل احصل على حبتان مقابل 15 ريال فقط بدلاً من 19.90 ريال.

أسواق العثيم

احصل على ثلاث أكياس من شيبس دوريتوس 165 جرام مقابل 15 ريال فقط بدلاً من 24.75 ريال.

ثلاث حبات من فول حدائق كاليفورنيا مقشور 450 جرام بسعر 10 ريال بدلاً من 20.85 ريال.