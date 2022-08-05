شوف أقوى عروض بنده عروض نصف السعر على السلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوتها Panda

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طحين فاخر بر الأولى، بوزن 1 كيلو جرام، 4 حبات بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.80 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بنده المذهلة على اللحوم والدواجن مفروم بقري برازيلي، للكيلو بسعر 24.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال سعودي.

متوفر إسكالوب بقري برازيلي، للكيلو بسعر 39.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

خصم 5 ريال على شرائع صدور طرية طازجة رضوى، بوزن 900 جم، للحبة بسعر 39.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده عروض نصف السعر على السلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوتها Panda - ثقفني

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