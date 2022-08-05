نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض خيالية اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر أغسطس على الأجهزة الكهربائية و الشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض خيالية اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر أغسطس على الأجهزة الكهربائية و الشاشات، حيث تتوفر مجموعة من التخفيضات المذهلة على الأجهزة الكهربائية و الشاشات، يتوفر ويرلبول موقد غاز بلت إن 4 عيون بحجم 60 سم ستانلس ستيل بسعر 1349 ريال بدلاً من 1649 ريال خصم 18%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 65 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر أغسطس.

عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر أغسطس

يتوفر لاجيرمانيا موقد غاز حجم 90*60 سم 5 عيون أمان كامل ستيل بسعر 2999 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 25%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 144 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات شهر أغسطس ويرلبول موقد سطحي بلت إن 4 عيون غاز 2 عين كهرباء حجر ستيل بسعر 1799 ريال بدلاً من 2249 ريال خصم 20%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 86 ريال لمدة 36 شهراً وعدد 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر كلاس برو عجانة بقوة 700 وات باللون الرمادي بسعر 359 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 20%، ضمن عروض شهر أغسطس الخيالية مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 18 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية كينوود عجانة بروسبيرو سعة 4.3 لتر 1000 وات باللون الفضي بسعر 999 ريال بدلاً من 1349 ريال خصم 26%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 48 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض أجهزة المطبخ لشهر أغسطس

يتوفر تيفال مفرمة خضار يدوية سعة 500 مليلتر باللون الأبيض بسعر 69 ريال بدلاً من 89 ريال خصم 23%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على أجهزة المطبخ مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 4 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس فيليبس مفرمة بقوة 500 وات باللون الأسود بسعر 229 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 8%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 11 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض ماكينات الحلاقة اكسترا الكبرى

يتوفر فيليبس جهاز إزالة الشعر سرعتين مع فرشاة للتنظيف بسعر 102 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 27%، ضمن عروض اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 5 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الصيف لشهر أغسطس وول ماكينة الحلاقة قابلة لإعادة الشحن للسيدات باللون البنفسجي بسعر 139 ريال بدلاً من 159 ريال خصم 13%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 7 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر تي سي ال تلفزيون سمارت 75 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 4799 ريال بدلاً من 6899 ريال خصم31%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 96 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر هومز تلفزيون سمارت 50 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 1599 ريال بدلاً من 2199 ريال خصم 27%، مع إمكانية تقسيط المبلغ إلى 77 ريال لمدة 36 شهراً و هدية مجانية بقيمة 99 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر أغسطس.