شوف عروض جرير على هواتف سامسونج أقل من 1000 ريال سعودي

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تقدم شركة جرير عروض خرافية على هواتف سامسونج الجبارة في الفئة الاقتصادية، وتعد سامسونج من أكبر الأسماء حاليا في عالم الهواتف المحمولة، وتقدم شركة جرير لتجارة التجزئة في المملكة خصومات جبارة تتراوح قيمتها ما بين الـ9% والـ 18% وتضم العروض أجهزة كثيرة قوية تلبي احتياجات الكثير من العملاء في الفئة الاقتصادية. عروض جرير على هواتف سامسونج أقل من 1000 ريال سعودي هناك هاتف سامسونج جالكسي ايه 03 إس، حجم ذاكرة الهاتف هو 32 جيجا بايت.

وفي الوقت نفسه لون الجهاز أزرق ميدياتك ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام.

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وفي الوقت نفسه الهاتف يدعم 4 جيجا ذاكرة عشوائية و64 جيجا ذاكرة داخلية.

سعر الهاتف قبل الخصم هو 775 ريال وسعره بعد الخصم هو 699 ريال سعودي. جالاكسي ايه 23 بخصم كبير في السعودية والسعر الجديد مفاجأة الهاتف بمساحة 128 جيجا بايت و4 جيجا ذاكرة عشوائية وهو باللون الأزرق.

وفي الوقت نفسه حصل الهاتف على خصم بقيمة 5%.

سعر الهاتف قبل الخصم هو 875 وسعره بعد الخصم هو 825 ريال سعودي. مزايا الشراء من مكتبة جرير أحدث الهواتف المحمولة حول العالم بأحسن الأسعار الحصول على خدمات ما بعض البيع ومنها الصيانة والاسبتدال في حالة الحصول على جهاز يحتوي على أحد عيوب الصناعة.

وفي الوقت نفسه يمكن تقسيط جميع الهواتف من خلال موقع مكتبة جرير.

كذلك يحصل كل مشتري لأي جهاز من الأجهزة المرفقة أعلاه على ضمان على الهاتف لمدة عامين كاملين.

يجب قراءة شروط استحاق الضمان جيدًا لعدم التعرض للفهم الخاطئ.

فروع جرير منتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ويمكن معرفة الفرع الأقرب عن الطريق التالي:

يمكن الاتصال عبر الرقم الموحد من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية وهو:

920000089 وهذا الرقم يعمل في جميع أوقات العمل الخاصة بالمتجر.

يمكن كذلك معرفة عناوين الفروع الأقرب من محل السكن عبر الاتصال على الرقم الخاص بهم. عمر شويل - جدة عروض جرير على هواتف سامسونج أقل من 1000 ريال سعودي - ثقفني

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