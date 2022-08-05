شوف أقوى عروض نصف السعر من بنده هايبر بنده في صيف 2022

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عروض بنده هايبر بنده تقدم أقوى عروض الصيف، وخصومات تصل حتى نصف السعر على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، وغيرها الكثير من جميع احتياجات ومستلزمات كل بيت، كما أنها تقدم خلال مجلة عروض هذا الأسبوع، عروض خاصة بالأعضاء الدائمين لسلسلة شركات بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، ويسعدنا أن نقدم لكم من خلال هذا المقال خطوات وطريقة التسجيل في العروض الخاصة بالأعضاء بالإضافة إلى عرض مجموعة هائلة من المنتجات التي تتمتع بأفضل الخصومات هذا الأسبوع. أقوى عروض نصف السعر من بنده هايبر بنده صيف 2022 زبدة الفول السوداني ناعمة/ خشنة من قودي فقط بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

عرض 6 حبات مكرونة الجود كويتي وزن الحبة 400 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال. عرض أربع حبات شبيهة قشطة المراعي بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال.

جبنة كريم مطبوخة/ شيدر قابلة للدهن المراعي عرض عبوتين بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 55.95 ريال.

بطاطس شيبس ليز 2 كيس فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال. أرز بسمتي أبيض بنجابي الطالي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 82.95 ريال.

أبو غزال أرز بنجابي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 77.95 رريال. العروض الخاصة بالأعضاء وطريقة التسجيل يمكنكم التسجيل والتمتع بعروض التوفير الخاصة بالأعضاء فقط من خلال الخطوات التالية؛ قم بتسجيل رقمك عند الكاشير. ثم تأكيد الرقم والبيانات من خلال رسالة التحقق على جوالك. وبذلك تكون قد أتممت عملية التسجيل، والتمتع بأفضل عروض التوفير الخاصة بالأعضاء. مفروم بقري برازيلي بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال للكيلو.

مكعبات لحم بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال للكيلو.

عرض طبق شرائح صدور طرية طازجة رضوى وزن الطبق 900 جرام بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال. عرض كيس برجر بقري/ دجاج بالبقسماط جامبو أمريكانا 10 قطع وزن العبوة واحد كيلو جرام 20.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال.

ويفر كرانش بالشكولاتة كادبوري تايم أوت بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال.

شاي فرط ليبتون وزن 400 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 20.50 ريال.

كونتري كورن فليكس نستلة وزن واحد كيلو جرام بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 40.95 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض نصف السعر من بنده هايبر بنده في صيف 2022 - ثقفني

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