طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والفوز ب 150 ألف دولار

مسابقة الحلم هي عبارة عن مسابقة تفاعلية يمكن من خلالها تحقيق الأحلام، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية واحدة والاشتراك في المسابقة، ويمكن لأي شخص من خلالها الحصول على قيمة مالية قد تصل إلى ملايين الدولارات، والان من خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل الاشتراك في المسابقة وكل مايتعلق بها.

وصف مسابقة الحلم

مسابقة الحلم هي مسابقة قدمتها مجموعة قنوات mbc الفضائية، والتي يمكن لأي شخص حول العالم الاشتراك بها ويتم ذلك من خلال إرسال رسالة نصية لتأكيد التسجيل ومن خلالها يتم الدخول في السحب وبداية المشاركات اليومية لهذه المسابقة والإجابة على الأسئلة المطلوبة.

أما بالنسبة لشروط التسجيل في المسابقة هي لكل شخص بالغ سن الرشد حسب قانون البلد التابع لها هذا الشخص، أما بالنسبة للعاملين بالفعل والمشتركين في مسابقة الحلم لهم الحق بالمشاركة مع الأقارب أزواجهم أو زوجاتهم، وذلك حتى الوصول إلى الدرجة الرابعة من صلة القرابة لهذا الشخص.

خطوات التسجيل في مسابقة الحلم

حيث أنه حتى يتم الاشتراك في مسابقة الحلم بشكل صحيح، لابد من ارسال رسالة نصية بالرقم المرادف للبلد التابع لها الشخص هذه الرسالة تحتوي على كلمة حلم أو Dream، وبعد ذلك سوف يصل لهذا الشخص رسالة تؤكد الاشتراك بنجاح، وسوف يتم ارسال سؤال واحد يتم الإجابة عليه وهذا شرط أساسي لاستكمال المسابقة، وهكذا يتم ارسال الرسائل بشكل يومي وخصم قيمتها ولابد من الإجابة على سؤال واحد فقط بحد أدنى من الأسئلة التي يتم إرسالها، كما يتمكن المشترك من الإجابة على باقة من الاسئلة العامة وذلك من خلال الموقع الالكتروني للمسابقة وهو .mydream.mbc.net، كما يمكن أن يتم الاشتراك من خلال التطبيق الخاص بهذه المسابقة.