نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض والخصومات من أسواق عبد الله العثيم مهرجان الخمسات في المقال التالي

تعد أسواق عبد الله العثيم من أحد أكبر المتاجر الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ويتميز المكان بتقديمه الدائم للعروض والخصومات، حيث يمكنك التسوق من العثيم مول والحصول على جميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة بأسعار تنافسية، ويقدم العثيم مول في هذا الأسبوع مهرجان الخمسات وفي هذا المهرجان يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك من منتجات البقالة، واللحوم الحمراء الطازجة، ومنتجات الألبان والعديد من المنتجات الأخرى والموجودة في بروشور العروض بأسعار تنافسية، وتكون العروض سارية من يوم الأربعاء 3 أغسطس إلى الثلاثاء 9 أغسطس. أسواق عبد الله العثيم قم بالحصول على مكعبات لحم بقري برازيلي توب سايد فقط بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو.

كما يمكنك الحصول على لحم خروف بربري بالعظم فقط بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو. احصل أيضا على جبنة تشيزا لاند قد بحلة البركة فقط بسعر 20 ريال سعودي للكيلو.

كما يمكنك شراء شبيهة جبن بقرات الثلاث دنماركي بيضاء فقط بسعر 15 ريال سعودي.

اشتري أيضا لحم غنم سواكني بالعظم فقط بسعر 52.95 ريال سعودي للكيلو.

قم بشراء زيتون سما اسباني اسود جامبو فقط بسعر 17.95 ريال سعودي للكيلو. عروض العثيم مول كما يمكنك شراء خلطة زبدة اماراتي بلوك فقط بسعر 15 ريال سعودي للكيلو.

قم بالحصول على لحم عجل بلدي بالعظم فقط بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري أيضا مرتديلا حلواني بقر مع زيتون فقط بسعر 42.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على جبن رومي جرين لاند فقط بسعر 40 ريال سعودي للكيلو.

قم بشراء دجاج اليوم طازج بوزن 1000جرام فقط بسعر 18.95 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا زيت زيتون هالي بسعة 250 مل فقط بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 19.90 ريال سعودي 2 حبة. خصومات العثيم مول احصل على شاي فيكتو أكياس 100 كيس بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 11.50 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على سكر هالي طبيعي ناعم 10 كجم بسعر 30 ريال سعودي بدلا من 34.50 ريال سعودي. اشتري أيضا بطاطس تاتسو شرائح بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 19.90 ريال سعودي.

احصل على مكرونة الخليجية سباغتي بوزن 400 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 15.80 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى العروض والخصومات من أسواق عبد الله العثيم مهرجان الخمسات - ثقفني

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