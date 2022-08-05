شوف خصومات بداية أغسطس في فروع لولو السعودية ضمن عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية

تحطيمات أسعار وخصومات خاصة جداً لفترة محدودة بجميع فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market offers على أسعار كثير من السلع والمنتجات المختلفة لفترة محدودة، وتشمل خصومات على أجهزة كهربائية، وإلكترونيات، وسلع غذائية، وغيرها من تنزيلات أخرى، فتابعونا لباقي التفاصيل….

عروض لولو هايبر ماركت على الإلكترونيات المختلفة

تتوفر بداخل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market العديد من الخصومات الخاصة على أسعار: أيكون صانع الأرز المميز، وخصم آخر على سعر أيكون الوعاء الكهربائي لتسخين الناء، وخصومات أخرى على أسعار الموقد الكهربائي الحراري من أيكون iKon، وخصومات أخرى على أسعار حامل التلفاز الجداري من iKon، وخصم على سعر القلاية بدون زيت من أيكون ikon، وخصومات أخرى على أسعار كاميرات ايكون الويب، وتخفيض آخر على سعر أيكون جهاز الواي فاي اللاسلكي مع كاميرا من أيكون.

خصومات وتخفيضات أخرى من لولو هايبر ماركت

توجد أيضاً عدة خصومات خاصة على أسعار: مسدس التدليك من iKon، وتخفيض آخر على سعر لوحة المفاتيح اللاسيلكية من أيكون مع ماوس لاسلكي، كما لديهم خصم آخر على سعر حامل التابلت من يونيفرسال Universal، وتخفيض آخر على سعر سماعة الرأس اللاسيلكية لألعاب الكمبيوتر من iKon، وخصم آخر على سعر مكبر الصوت من كاريوكي.

خصومات خاصة من لولو هايبر ماركت Lulu

تتوفر خصومات حصرية مميزة على أسعار كثير من السلع والمنتجات، ومنها: خصم خاص على سعر برجر الدجاج وبرجر اللحم البقري من ساديا Sadia، وتخفيض آخر منهم على سعر البطاطس المقلية من ساديا، وستريبس، وزنجر الدجاج من ساديا Sadia، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الدجاج الكامل من ساديا، وتخفيض آخر منهم على سعر صدور الدجاج الطىية من ساديا Sadia، وخصومات أخرى على أسعار أفخاد الدجاج الغليظة والرفيعة من ساديا، وخصم آخر منهم على سعر أمريكانا سوبر شيش كباب، وتخفيض آخر منهم على سعر البرجر الجامبو للدجاج واللحم من Americana، وتخفيض على سعر رويال ستريبس الدجاج السادة وخصم آخر على سعر مفروم الدجاج ومفروم اللحم من ماركة أمريكانا Americana.