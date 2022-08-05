مكون صاروخي لتنظيف الانتريه وإزالة البقع والأوساخ الصعبة بدون مجهود وبمسحة واحدة

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طريقة لتنظيف الانتريه، بعد الانتريه من قطع الأثاث المهمة بالمنزل والتي تعطى مظهر جميل للبيت ويجب أن يكون دائما نظيفا، وأحيانا يتعرض الانتريه لبعض من الاتساخات والأتربة لاستخدامه دائما والجلوس عليه وخاصة عند تواجد أطفال تظهر هذه البقع دوماً، وتبحث كل ربة منزل على جعل الانترية نظيف وخالي من أي بقع وأيضا تحاول البحث عن طرق سهلة بدون أي عناء لأنه يحتاج إلى مجهود خارق عند التنظيف، فسوف نحل ل البحث عن طرق و خلطات سهلة لتنظيف الانتريه. طريقة تنظيف الانتريه بالماء المنظف السائل المكونات:- كيس من سائل التنظيف المخصص للأثاث.

ملعقة من البيكربونات الصوديوم.

ربع كوب من الخل.

إسفنجة.

منشفة جافة.

كمية مناسبة من الماء. الخطوات:- في وعاء نقوم بوضع الماء وعليه سائل التنظيف والخل والبيكربونات الصوديوم ونقوم بخلطهم.

نقوم بإحضار الإسفنجة ونقوم بغمسها في الخليط ونفرك مكان البقع والاتساخات على الانتريه.

نحضر المنشفة الجافة ونقوم ونقوم بتنظيف آثار الخليط من الانتريه.

نقوم بفتح النوافذ والمروحة حتى نقوم بتهوية الانتريه من الخليط ويجف تماماً

هذه الطريقة سوف تجعله نظيف كما كان عند شرائه. طريقة تنظيف الانتريه بمسحوق تنظيف الغسيل المكونات:- كيس من سائل تنظيف الغسيل.

ربع كوب من البيكنج بودر.

ربع كوب من الخل. الخطوات:- نضع مكونات الخليط مع بعضها في وعاء التنظيف ونقوم بالمزج جيداً.

نحضر قطعة من القماش وتوضع في الخليط ونبدأ في تنظيف الانتريه بها والتركيز على أماكن البقع العنيدة.

نقوم بإحضار منشفة جافة ونقوم بإزالة الخليط ثم نقوم بتهوية الانتريه حتى يجف ويصبح نظيف ورائحته مميزة. طريقة تنظيف الانتريه باستخدام المكنسة الكهربائية نقوم بتشغيل المكنسة الكهربائية ونقوم بشفط كل الأتربة والغبار الذي يتواجد على الانتريه وبداخله وتحت مراتب الانتريه.

يرش علي الانتريه القليل من مسحوق الغسيل ونقوم بفركه جيدا بقطعة من القماش المبلل.

بعد ذلك نقوم بتشغيل المكنسة الكهربائية مرة اخرى ونقوم بتجفيف الانتريه. نصائح لجعل الانتريه نظيفا دائما يجب الاستمرار في تنظيفه أول بأول من خلال إزالة الأتربة والغبار منه عن طريق المكنسة الكهربائية.

عند ظهور أي بقع به يجب التخلص منها فورا باتباع الخطوات السابقة حتى لا تلتصق ويصعب إزالتها فيما بعد.

يجب وضع قطع قماش في أماكن تواجد الأطفال على الانتريهات حفاظا عليه من البقع. عمر شويل - جدة مكون صاروخي لتنظيف الانتريه وإزالة البقع والأوساخ الصعبة بدون مجهود وبمسحة واحدة - ثقفني

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