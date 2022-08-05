نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة لن تخطر عالبالك لتنظيف وتلميع عيون البوتاجاز وإزالة أي حروق ودهون مهما كانت في دقائق في المقال التالي

طريقة ، يعد تنظيف البوتاجاز من أصعب مهام تنظيف المطبخ، حيث تراكم الدهون عليها وأيضا عيون البوتاجاز يصعب تنظيفها لهذا السبب، ولكن يجب أن نحرص دائما على جعل عيون البوتاجاز نظيفة حتى لا تؤدي إلى بعض المشاكل التي تؤثر على البوتاجاز وتجعله أكثر عرضة للهلاك، لذلك سوف نقوم بعمل خلطات منزلية لتنظيف عيون البوتاجاز وجعله جديد. اولا: خليط البكينج بودر مع ملح الليمون نقوم بإحضار وعاء ونضع به كمية من الماء الساخن ونضع بها عيون البوتاجاز.

نحضر عبوة من البيكنج بودر ونضيف عليه ملعقتين من ملح الليمون ونتركهم في هذا الخليط ليلة كاملة.

وفي اليوم التالي نقوم بتنظيفها بقطعة من السلك أو إسفنجة ويشطف ويجفف ويوضع مرة أخرى على البوتاجاز. ثانياً: خليط الصابون السائل مع الكركديه المغلي نحضر وعاء ونضع به كوب من أوراق الكركديه ومعهم ملعقتين من الصابون السائل وعليهم لتر من الماء ونقوم برفعه على النار لمدة ١٠ دقائق.

نضيف على هذا الخليط عيون البوتاجاز ونتركه لمدة ساعة ثم نقوم بتنظيفها بقطعة اسفنج.

نقوم بغسل العيون جيدا من الخليط وتجفف. ثالثاً: خليط بيكربونات الصوديوم مع الخل الابيض في وعاء ستانلس نضع لتر من الماء وهلبه ٤ ملاعق من بيكربونات الصوديوم ونضيف عليه نصف كوب من الخل الأبيض.

نضع عيون البوتاجاز في هذا الخليط ويرفع على النار لمدة ربع ساعة تقريباً.

نغلق النار وتترك عيون البوتاجاز في هذا الخليط لمدة ربع ساعة اخرى ثم تشطف وتجفف ويمكن استخدامها. رابعاً: خليط ملح الليمون مع عصير الليمون والخل الأبيض نقوم بإحضار نصف كوب من عصير الليمون مع ملعقتين من ملح الليمون واستخدام قشور الليمون أيضا معهم.

نضيف نصف كوب الخل ويرفع على النار ويترك لمدة ربع ساعة حتى الغليان.

نضع عيون البوتاجاز بالخليط ويترك قليلا وبعد ذلك نقوم بغسل عين البوتاجاز بالماء والصابون. طرق الحفاظ على عيون البوتاجاز الحفاظ على عين البوتاجاز من تراكم الدهون بها مرة أخري يجب الحرص على التنظيف أول بأول حتى لا تتكرر المعاناة في التنظيف مرة أخرى.

يمكن استخدام ورق القصدير في تغليف عيون البوتاجاز و أيضا سطح البوتاجاز حتى لا تتكون طبقة من الدهون عليه. عمر شويل - جدة خلطة لن تخطر عالبالك لتنظيف وتلميع عيون البوتاجاز وإزالة أي حروق ودهون مهما كانت في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة لن تخطر عالبالك لتنظيف وتلميع عيون البوتاجاز وإزالة أي حروق ودهون مهما كانت في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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