نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف طريقة عمل رول البوظة العربية بالقشطة والفستق الحلبي فى البيت زى المحلات في المقال التالي

تعد البوظة من الحلويات الباردة المشهورة، والتى يتم عملها من مزيج من اللبن والقشطة والسحلب وتزين بالفستق وتوضع فى الفريزر، كما تتميز بطعم المسكتة الشهي ولها قوام مطاطي كما يشتهر تقديمها فى المطبخ الشامي، كما أنها تعتبر من الحلوي الباردة التى يجب عليكي تقدمها لأفراد أسرتك وخاصة فى أيام الصيف الحارة، وذلك للإستفادة أيضاً بما بها من برتين ومعادن مفيدة للجسم، لذا سوف نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير رول البوظة العربية بالقشطة والفستق الحلبي بالتفصيل. مكونات رول البوظة العربية بالقشطة والفستق الحلبي يتكون رول البوظة العربية بالقشطة والفستق الحلبي من مكونات متوفرة فى المنزل وغير مكلفة وهى كالتالي: ٢ لتر من الحليب السائل.

٢ كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

علبة من كريمة الحلويات السائلة.

١/٣ كوب من سحلب البوظة.

٥ حبة من المستكة مطحونة مع ١/٢ ملعقة صغيرة من السكر.

علبة من القشطة. للتزيين فستق مجروش. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل رول البوظة العربية بالقشطة والفستق الحلبي سهلة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نقوم بإحضار حلة مناسبة ونضع بها كمية اللبن ونضيف عليه السكر والسحلب والمستكة المطحونة مع السكر ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضع الحلة على النار ونتركها حتى يغلي اللبن مع مراعاة عدم الابتعاد عن البوتجاز. بعد ذلك نهدى النار مع التحريك المستمر لمدة ١٥ دقيقة تقريباً. ثم نضيف عليه القشطة وكريمة الحلويات السائلة والفانيليا ونقلبهم مع بعض كويس حتى يختلطوا تماماً لمدة ٥ دقائق. بعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً ثم نسكبه فى صينية كبيرة. نتركها حتى يبرد اللبن تماماً ثم نغطيه بالنايلون وندخلها الفريزر لمدة ليلة كاملة. نخرجها من الفريزر ونضعها فى وعاء كبير ونقوم بدقها حتى تتماسك مع بعضها. ثم نقسمها الى نصفين ونفرش كيس من البلاستيك على الطربيزة او الرخامة ونضعها عليه ونضع فوقها كيس آخر من البلاستيك ونقوم بفردها بشكل مستطيل بالنشابة أو الشوبك. بعد ذلك نرش عليها الفستق على الوجه ونلفها رول ونغطي وجه الرول بالفستق أيضاً. ثم نحضر كيس نظيف ونلفها ونرجعها الفريزر مرة أخرى لمدة ساعتين على الأقل. نخرجها من الفريزر ونقطعها الى اقسام ونضعه فى طبق التقديم وتقدم وبالف صحة وعافية. عمر شويل - جدة طريقة عمل رول البوظة العربية بالقشطة والفستق الحلبي فى البيت زى المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف طريقة عمل رول البوظة العربية بالقشطة والفستق الحلبي فى البيت زى المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.